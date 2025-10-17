Yvette Pons, al Comitè Científic del Congrés d’Estètica Mundial

Després d’una exitosa gira de ponències als congressos de bellesa més prestigiosos de Llatinoamèrica, Yvette Pons consolida la seva trajectòria internacional amb un nou èxit: la seva integració al Comitè Científic del Congrés d’Estètica Mundial, amb seu a Còrdova, Argentina.
Durant les darreres setmanes, la reconeguda professional ha participat com a ponent en destacats esdeveniments a l’Argentina, Puerto Rico i Costa Rica, assolint un notable èxit d’assistència i reconeixement per part d’experts del sector. Aquesta gira reforça la seva influència com a referent internacional en estètica avançada, innovació en tècniques manuals i desenvolupament de metodologies formatives centrades en l’estudi de la pell. A més, Pons ha llançat la seva plataforma de formació Mastelier®, 100 % en línia, accessible des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, dissenyada per respondre a les necessitats d’un públic internacional.
El Comitè Científic del Congrés d’Estètica Mundial reuneix cada any professionals de primer nivell en disciplines com la medicina estètica, la fisioteràpia i la dermatocosmiatria. La seva missió és garantir el rigor acadèmic, moderar blocs científics, seleccionar ponents i analitzar casos clínics que impulsin l’evolució de la professió.