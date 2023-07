Yolanda Ruiz: “Som un municipi compromès i que lluita i lluitarà per no malbaratar l’aigua”

L’alcaldessa de Santa Maria de Miralles justifica les dades del consum de l’aigua dels habitants

Fa un parell de setmanes La Veu de l’Anoia publicava un reportatge del periodista Jordi Puiggròs en el que s’exposaven les dades del consum de l’aigua a la comarca de l’Anoia. Els resultats eren pèssims a gairebé tot el territori, i és que un de cada tres municipis de l’Anoia incompleix el límit de consum d’aigua per la sequera. El reportatge, basat en un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mostrava que l’Anoia gasta més d’11 milions de metres cúbics d’aigua a l’any.

Miralles i Prats de Rei, els que més gasten

Segons les dades de l’estudi analitzat, el municipi que més aigua gasta de la comarca és Santa Maria de Miralles, amb 687 litres/dia per habitant, molt per damunt dels 230 que marca la llei. A continuació de la llista hi ha Els Prats de Rei, amb 671; Sant Martí Sesgueioles, amb 571; Veciana, amb 539; i Cabrera d’Anoia, amb 508. Aquest darrer municipi, per cert, es troba immers en un greu problema de subministrament d’aigua, que ha arribat a la dramàtica situació actual de tenir només dues hores diàries de servei, la qual cosa està indignant a la població.

La resta de municipis anoiencs que estan per damunt del topall dels 230 litres són Calaf, amb 275; Carme, amb 254; la Torre de Claramunt, amb 345; i Masquefa, amb 274. Alguns municipis estaven en números vermells amb anterioritat, i han disminuït ostensiblement les xifres fins a entrar en el marcat per la normativa. És el cas, entre d’altres, d’Hostalets de Pierola (de 284 a 229). Igualada i Piera, les dues ciutats més poblades de la comarca, estan dins del llindar. Els igualadins gastaven el mes de maig 202 litres per dia, i els pierencs, 57 el mes de març.

Miralles respon

En vista de les dades publicades arran de l’estudi de l’ACA, l’alcaldessa de Santa Maria de Miralles, Yolanda Ruiz Baena, ha enviat un comunicat a La Veu de l’Anoia per explicar quina és la situació del municipi i aclarir els resultats de l’estudi. La voluntat de Ruiz és deixar constància de les problemàtiques que tenen a la vila amb relació a l’aigua i que els “els mirallencs i mirallenques som conscients de la importància d’aquest bé tan preuat, i per aquest motiu continuarem treballant per millorar les nostres infraestructures.”

A la seva carta, Yolanda Ruiz posa en context les característiques de Miralles “Santa Maria de Miralles, és un municipi amb una superfície de 25 km² i una població disseminada. Som 138 habitants empadronats als quals hi hem de sumar els de les segones residències.”

L’alcaldessa continua detallant com és la xarxa pública d’aigua del municipi i l’origen d’aquesta “El nostre municipi disposa d’una xarxa pública d’aigua de més de 32 km, que abasteix a 98 habitatges i que passa per camps de conreu, travessa rieres, carreteres i finques privades, que dificulta de manera exponencial la localització de les fuites.” No és molt difícil calcular que Miralles disposa d’una xarxa insuficient tenint en compte els habitants i els tipus de propietats que hi ha a la vila. Segons Ruiz, aquesta xarxa d’aigua és “un galimaties que avui dia encara estem desxifrant, i que ens va cedir el Consell Comarcal de l’Anoia l’any 2012”.

En paraules de l’alcaldessa, el servei “és una xarxa antiga i deficitària que vam assumir amb la ferma voluntat de donar un bon servei a les nostres veïnes i veïns.” En aquest sentit, Ruiz explica que des de l’Ajuntament es va treballar per millorar la xarxa amb “una inversió de més de 330.000 euros.”.

També detalla les diferents actuacions que des del consistori han dut a terme “tenim la xarxa sectoritzada i monitorada, hem instal·lat comptadors digitals a tots els usuaris i hem substituït diversos trams de canonades i actuem amb fermesa contra els furts d’aigua.”.

Inversió Fons Next Generation

En el seu comunicat, Yolanda Ruiz ha informat que “en els pròxims mesos tenim previst fer una inversió de millora de la xarxa amb Fons Next Generation per import de 108.000 euros.” D’altra banda, Ruiz expressa que “també s’està treballant en la redacció d’un Pla Director que ens permetrà ser més eficients, i s’ha sol·licitat altres subvencions per la renovació de la xarxa.”

L’alcaldessa acaba la seva carta afirmant que tot i les dades i el titular de l’estudi “som un municipi compromès i que lluita i lluitarà per no malbaratar aquest recurs.”

Carta de Yolada Ruiz a La Veu de l’Anoia

El consum d’aigua a Santa Maria de Miralles

Fa una setmana ens aixecàvem amb la notícia de què Santa Maria de Miralles és el municipi de la comarca que més aigua gasta: 687 l habitant /dia.

Qualsevol persona que hagi llegit l’article, ens està assenyalant amb el dit i estarà pensant que mentre tothom fa el possible per reduir el consum d’aigua, a Miralles ens hem begut l’enteniment. Res més allunyant de la realitat. Deixar anar dades sense posar-les en context, és relativament fàcil.

Us posaré en antecedents: Santa Maria de Miralles, és un municipi amb una superfície de 25 km² i una població disseminada. Som 138 habitants empadronats als que hi hem de sumar els de les segones residències.

El nostre municipi disposa d’una xarxa pública d’aigua de més de 32 km, que abasteix a 98 habitatges i que passa per camps de conreu, travessa rieres, carreteres i finques privades, que dificulta de manera exponencial la localització de les fuites.

Tot un galimaties que avui dia encara estem desxifrant, i que ens va cedir el Consell Comarcal de l’Anoia l’any 2012. Una xarxa antiga i deficitària que vam assumir amb la ferma voluntat de donar un bon servei a les nostres veïnes i veïns.

Des de llavors, l’Ajuntament ha fet una inversió de més de 330.000 euros en reparar i millorar la xarxa d’aigua. Tenim la xarxa sectoritzada i monitoritzada, hem instal·lat comptadors digitals a tots els usuaris i hem substituït diversos trams de canonades, i com no pot ser d’una altra manera, actuem amb fermesa contra els furts d’aigua.

En els pròxims mesos tenim previst fer una inversió de millora de la xarxa amb Fons Next Generation per import de 108.000 euros, també s’està treballant en la redacció d’un Pla Director que ens permetrà ser més eficients, i s’ha sol·licitat altres subvencions per la renovació de la xarxa.

I sí, 687 l habitant/ dia és la xifra i el titular, però com veieu som un municipi compromès i que lluita i lluitarà per no malbaratar aquest recurs, perquè els Mirallencs i Mirallenques som conscients de la importància de d’aquest bé tan preuat, i per aquest motiu continuarem treballant per millorar les nostres infraestructures.

Yolanda Ruiz Baena

Veïna i Alcaldessa de Santa Maria de Miralles