Yayo Herrero i Pere Fullana van centrar la segona jornada de Diàlegs Capitals amb la crisi climàtica

La segona jornada de Diàlegs Capitals s’ha centrat en la crisi climàtica en què ens trobem actualment i les respostes que es poden donar a aquesta situació. 142 persones es van aplegar, dijous passat al Teatre Municipal l’Ateneu per seguir la conversa entre dues grans persones expertes sobre el tema: l’antropòloga i enginyera Yayo Herrero, investigadora ecofeminista i pensadora de primer nivell internacional, el Doctor en enginyeria industrial Pere Fullana, director de la càtedra UNESCO de cicle de vida i canvi climàtic. El diàleg va ser moderat per Blanca Martínez de Foix, cap de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona.

Durant el diàleg entre els experts es va parlar d’algunes solucions per transicionar a un nou model que aposti per l’economia circular, l’ecodisseny, la importància dels missatges als mitjans de comunicació així com a les xarxes socials i al sistema educatiu, la responsabilitat compartida entre els productors i els consumidors i el paper que les polítiques locals poden jugar en aquest engranatge. En aquest sentit, Pere Fullana indicava: “Necessitem que hi hagi una immersió total d’aquesta problemàtica en totes les àrees de la nostra societat” i Yayo Herrero afegia que necessitem una important transformació cultural i “aprendre globalment a viure amb menys”.

Tan Herrero com Fullana van recomanar un llibre i una pel·lícula relacionats amb la problemàtica de la crisi climàtica. Les lectures recomanades van ser: Paraísos en el infierno de Rebeca Solnit, per part de Yayo Herrero i Pere Fullana “Inteligencia ecològica” de Daniel Goldman. Dues pel·lícules interessants que van recomanar respectivament són: Los desposeídos i Avatar.

La conversa va cloure amb un torn de preguntes molt participatiu per part del públic assistent. Finalment, Pere Fullana va acabar explicant que “Tot això que hem fet és bla-bla-blà, parlar està molt bé, però hem d’actuar. Hem de passar de la conscienciació ambiental a l’activisme ambiental” i Yayo Herrero afegia que “L’activisme ambiental és una demostració d’amor per la vida i per la gent”.

Carme Pinós ens parlarà d’arquitectura en el proper Diàlegs Capitals

El 30 d’abril, a les 11 h, tindrà lloc el tercer Diàlegs Capitals dedicat a: “El Cementiri Nou d’Igualada, una joia de l’arquitectura contemporània”. Al mateix cementiri s’hi trobaran l’arquitecta Carme Pinós, recentment guardonada amb el Premio Nacional de Arquitectura 2021 que atorga el govern espanyol, coautora del Zementiri, i un col·lectiu d’arquitectes joves igualadins, que conversaran i reflexionaran al voltant de l’arquitectura en l’actualitat i aprofundiran en l’obra arquitectònica igualadina de més prestigi internacional.