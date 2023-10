XII Diada de Castelleres i sardanes a Bellprat

El poble de Bellprat celebra demà, dijous 12 d’octubre, la XII Diada de Castelleres Memorial Nativitat Yarza 2023. En la trobada d’enguany Bellprat celebrarà l’apadriment de Tània Verge, consellera d’Igualtat i Feminismes.

Les colles castelleres Joves Xiquets de Valls i els Xicots de Vilafranca s’acostaran a Bellprat per a fer les seves exhibicions.

La celebració començara a les 09:00 h amb un esmorzar popular a la brasa al Local Social. A les 11:00 h es farà una ballada de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell interpretant temes amb nom de dona. A les 12:00 h del migdia, hi haurà el plat fort: les exhibicions de castells amb els Joves Xiquets de Valls i els Xicots de Vilafranca. A les 14:00 h hi haurà arrossada popular amb opció de paella vegetariana. Després del dinar hi haurà actuació de Maria Jacobs Duet amb el seu “Concert a mida”.