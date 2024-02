Xerrades als centres cívics d’Igualada per parlar de subvencions amb les entitats

Publicitat

El regidor d’Entitats de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, ha explicat que des de l’ajunatment s’han organitzat tres trobades obertes a les entitats amb la voluntat d’acompanyar-les i resoldre els seus dubtes a l’hora de sol·licitar subvencions pel seu funcionament anual que està obert fins al 8 de març.

Tal i com Vives ja va anunciar al ple, des de la regidoria d’entitats es farà aquest acompanyament per a les entitats. En primer lloc es faran tres trobades amb les entitats als tres centres cívics de la ciutat: dissabte, 17 de febrer a les 11h del matí al Espai Cívic centre, dijous, 22 de febrer al Centre Cívic Nord auditori a les 19h i dimecres, 28 de febrer al Centre Cívic de Fàtima a les 18.30h Vives ha explicat que “Igualada te un gran teixit associatiu i des de l’Ajuntament s’han de posar les màximes facilitats per tal que les entitats puguin fer. Vives ha remarcat la important tasca que es fa a la ciutat i el temps que moltes persones dediquen a aquestes activitats, en moltes ocasions de forma completament voluntària.

Per facilitar el procediment i aconseguir que aquestes subvencions arribin al màxim d’entitats siguin es podran tramitar amb l’ajut de la regidoria d’entitats. En les trobades s’explicaran les bases i la documentació que cal tenir preparada abans i també com accedir i fer el tràmit. També es parlarà dels canvis que s’han fet en les subvencions i es resoldran els dubtes que puguin sorgir.

