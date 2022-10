Xavier Boquete desvincula el no pagament de les nòmines del Consell de la investigació d’Antifrau

El Comitè d’Empresa i els responsables polítics del Consell Comarcal de l’Anoia es van reunir aquest dimecres, en què el president del l’ens comarcal, Xavier Boquete, i els vicerpesident, Jordi Cuadras, van explicar als representants dels treballadors la situació que, si no hi ha cap canvi radical, no permetrà pagar als 180 treballadors del Consell fins el 2 de desembre.

Xavier Boquete, ha explicat a La Veu que “de cop i volta m’he trobat sense Secretari ni Interventor, una situació del tot anòmala que ara és complicada de resoldre, però hi estem posant tot de la nostra part per aconseguir-ho. El que ens està passant posa en especial rellevància la idiosincràcia dels consells comarcals, una administració que no pot tenir ingressos directes de finançament propi, i depén de les ajudes de la Generalitat o altres administracions. Lo ideal seria disposar ara d’un funcionari d’habilitació nacional que vingués al Consell a fer part de la jornada, mentre avança el procés de selecció de personal que hem endegat, però no el trobem. N’hi ha molt pocs”.

El procés de selecció de personal iniciat arran de la baixa voluntària de l’Interventor es va convocar el 28 de setembre, i, si els terminis es compleixen, hauria d’haver-hi plaça adjudicada el proper mes de novembre. “Si algú aprova l’examen, és clar, perquè és molt difícil”, ens diuen fonts coneixedores d’aquest tipus d’oposicions. “A més, en el cas de tenir algú, segurament està treballant un altre lloc, amb la qual cosa caldria esperar un altre mes, és a dir, no hi hauria la plaça ocupada fins a principis de gener”. Una altra opció és que “tenim una persona que passaria a ser funcionari de carrera, però això no passarà fins el 2 de desembre, sempre que sigui nomenada ràpidament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat”, explica el president de la corporació comarcal.

Xavier Boquete, a qui el telèfon li treu fum aquesta setmana, també ha iniciat gestions amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona per intentar trobar una solució ràpida que tregui a la institució anoienca d’aquest atzucac.

Respecte la rumorologia que tot plegat tingués a veure amb una investigació d’Antifrau sobre presumptes irregularitats al Consell, Boquete és taxatiu: “no hi té res a veure, això”, i recorda que “el juliol passat ja es va informar a tots els grups polítics d’aquesta situació, que en el seu moment explicaré públicament. A mi ara el què em preocupa és pagar les nòmines”.

ERC: “Caldrà que es depurin responsabilitats”

El portaveu de l’oposició al Consell, l’alcalde de Calaf Jordi Badia (ERC), explica a La Veu que “la situació que ens ha portat fins aquí és molt greu i, una vegada s’hagi solucionat el problema actual, demanarem que es depurin responsabilitats”.

Per als republicans l’origen de tot plegat és la investigació que l’Oficina Antifrau va iniciar el 2019. “El juny d’aquell any ja es van demanar a l’actual govern una sèrie de requeriments relatius al contracte del Secretari. Ningú no en va dir res, i ara ha esclatat tot quan el juliol d’aquest any Antifrau ho ha tornat a demanar… Estem estupefactes. Què ha fet el govern durant aquests tres anys?”, diu Badia.