Xavier Andrés Morera, una filosofia de l’arquitectura que va més enllà de la integració d’un edifici amb l’entorn…

A la darrera convocatòria dels Premis Ciutat d’Igualada 2020, en la competència de Disseny, va ser premiat l’igualadí Xavier Andrés Morera, per la seva obra d’interiorisme de l’Hotel Somiatruites; una concessió, el Premi Ciutat d’Igualada, de Disseny, Gaspar Camps, que té com a objectiu reconèixer i premiar les facultats de cada artista dins de l’àmbit del Disseny i en les seves diferents manifestacions, i que compta amb el suport de l’entitat Disseny Igualada -Disseny Marked- i de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps.

Atès aquest justificat guardó de reconeixement professional, atorgat a Xavier Andrés Morera, fins aquest passat 11 d’abril; la Sala Municipal d’Exposicions, i promocionada per l’Ajuntament d’Igualada, ha exhibit una exhaustiva mostra d’una realització més que excepcional d’aquest arquitecte, el projecte Hotel Somiatruites de disseny d’interior. En conseqüència, l’exposició ha estat una invitació a descobrir el treball creatiu d’Andrés, especialment centrat en la nostra ciutat, el qual, prenent com a referent la prodigiosa presència de les històriques adoberies del barri industrial de El Rec, un bon dia va proposar-se de rescatar la més alta representativitat del tots els elements que conformen aquest entorn adober i humà tan significat per la història de Catalunya; ideant un projecte de arquitectònic i de disseny interior de l’Hotel Somiatruites.

Una realització que captura de l’estètica dels edificis de la industrialització catalana tots aquells materials, especialment la fusta i el ferro, que més convergeixen amb l’herència d’aquell patrimoni industrial, bo i facilitant, després de donar-los forma i funcionalitat, una plena integració amb aquest evocador paisatge urbà.

Això és, per a l’Hotel Somiatruites, Xavier Andrés parteix de la idea de projectar un establiment hoteler de set habitacions que siguin del tot confortables i versàtils; essencialment basant-se en el potencial o la capacitat d’optimitzar l’espai i adaptar-lo a plurals prestacions i serveis. Es tracta, doncs, d’un projecte radical, una obra encertadament funcional i d’ampli espectre, que permet a qualsevol hoste gaudir de les prestacions bàsiques i pròpies d’un hotel endemés de poder habilitar i ocupar l’habitació com a espai de descans, o bé de treball i reunions, i -per què no- de relaxació.

Endemés, tot aquest agosarat projecte, que aplega restaurant i hotel, està basat en els criteris més exigents de l’autoproveïment, una ferma aposta a la qual s’hi suma l’hort situat a la coberta de l’edifici. Un hort urbà, intel·ligentment concebut, capaç de subministrar bona part de la matèria primera alimentària per a la confecció dels àpats del restaurant.

Al capdavall, la línia ideada per a l’Hotel Somiatruites, de la mateixa manera que els altres projectes concebuts i traçats per aquest enginyós arquitecte i dissenyador, des d’una perspectiva potser intuïtiva i visionaria, no persegueixen solament la integració completa de les seves realitzacions amb l’entorn que les envolta -tant a nivell estètic com funcional- sinó que totes les peces en joc s’emmotllin a uns criteris rigorosos de sostenibilitat, que converteixen en molt més avançat i avantatjat cada edifici en qüestió.



Tanmateix, i en paraules d’Andrés: “La meva arquitectura es basa en relacionar l’entorn en tots els seus aspectes i l’espai que cal projectar, posant en valor el patrimoni i la cultura de cada zona, i apostant per l’arquitectura sostenible”. Tota una filosofia de l’obra arquitectònica que va molt més enllà de la integració de l’edifici amb el paisatge urbà que l’embolcalla.

Xavier Andrés Morera és ja, als nostres dies, un acreditat arquitecte, llicenciat per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC). Entre els seus innovadors i afamats projectes destaquen: el Mas de Pedrafita (al municipi de Rubió), el Celler del Restaurant ABaC (Barcelona), l’interiorisme de la Clínica d’Estètica Ribe Clinic (Passeig de Gràcia, Barcelona), i el Restaurant i Hotel Somiatruites del qual n’és també copropietari amb el seu germà; actuacions dutes a terme al costat de diverses rehabilitacions de masies i nous habitatges unifamiliars localitzades a Igualada i també per tot Catalunya.