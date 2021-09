Xarxa Igualada comença el curs amb “Elmer, l’elefant de colors”

La Xarxa d’Igualada enceta el curs amb la proposta de Tutatis produccions teatrals Elmer, l’elefant de colors, que es podrà veure demà diumenge dia 19 de setembre, a ¼ d’una del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu. Aquest espectacle és una adaptació del clàssic de la literatura infantil creat per David McKee, que ha venut més de vuit milions d’exemplars i s’ha traduït a més de cinquanta llengües.

Un conte que permet transmetre als infants valors tan importants com la solidaritat, el respecte, l’amistat i, sobretot, la celebració de les diferències. Les entrades són a 6 € i a 5 € per als socis de La Xarxa, i es poden comprar a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/.

Elmer o el valor de la diversitat

L’Elmer és molt especial, no és del mateix color que els seus amics, sinó de pedaços de colors: groc, taronja, blau, vermell… És a dir, és un elefant que no és de color elefant.

L’Elmer no és gens avorrit. Ha estat sempre l’elefant més divertit i enginyós de la bandada i sempre els fa riure a tots. Un dia decideix deixar de ser diferent…

Un espectacle on allò convencional queda de costat, s’ensenya la importància de ser un mateix, transmetent valors positius tan importants com el respecte, l’acceptació, l’amistat, la confiança, la tolerància i la diversitat.

L’obra, dirigida per Ruth Garcia, és interpretada per Mireia Casado i Marçal Borrella. Un conte que ens ajuda a parlar de com som.

Una producció de Tutatis teatre

Tutatis és una distribuïdora i productora amb més de 30 anys d’experiència especialitzada en la creació de teatre de carrer, espectacles de teatre familiar, gestió d’esdeveniments (cavalcades de reis, festes majors, esdeveniments per a empreses) i muntatge de programacions a mida per a tot tipus de clients.

A través de diferents companyies de teatre familiar, de carrer i animacions, els seus espectacles han aconseguit prestigi i reconeixement en el territori espanyol i internacional, i han rebut premis a FETEN, Aalborg o Gaukler Festung.

Una tardor farcida d’espectacles

Per celebrar el seu 25è aniversari La Xarxa proposa l’espectacle de L’Estaquirot Teatre Els tres ossos, una recreació del conte La Rínxols d’or: una nena que capgirà la tranquil·la vida d’una família d’ossos. L’espectacle es representarà el diumenge 3 d’octubre.

La faula de l’esquirol és un espectacle de La Baldufa que ens farà reflexionar sobre la convivència. Descobrirem un eriçó esquerp i protector, i un esquirol amb ganes de saber i compartir. La companyia lleidatana va rebre el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2020. L’obra arribarà a Igualada el 17 d’octubre.

Coincidint amb els actes de Santa Cecília, el diumenge 14 de novembre, Samfaina de colors presenta Andròmines un espectacle poètic que ens parla de la fugacitat del temps i de la capacitat que tenen els objectes estimats de retornar-nos a un moment del nostre passat, de la nostra infantesa.

La Xarxa tancarà el trimestre amb Com gat i gos el diumenge 12 de desembre amb la companyia Teatre Animat una companyia que barreja les arts plàstiques, escèniques i audiovisuals. En aquesta ocasió ens expliquen la història d’en Nacho, un dibuixant insaciable i una colla de les seves creacions.

Totes les representacions seran els diumenges a 1/4 d’1 del migdia.