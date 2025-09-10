La Xarxa d’Espectacles Infantil i Juvenil estrena la 30a temporada

Arrenca una nova edició de La Xarxa d’Espectacles Infantil i Juvenil, que va inaugurar el passat diumenge 7 de setembre a Tremp la seva 30a temporada amb l’espectacle d’animació Fes-te d’escuma!, de la companyia Rah-mon Roma. La proposta dona el tret de sortida a una programació que ja compta amb un total de 158 espectacles confirmats arreu del territori català, xifra que està previst que augmenti al llarg de la temporada arribant als més de 300 espectacles programats, i superant els 314 de l’edició anterior.
La temporada 2025-2026, organitzada un any més per la cinquantena de grups locals compostos per més de 300 persones voluntàries que conformen La Xarxa, s’allargarà fins al mes d’agost de 2026 i serà rica i variada, amb espectacles escènics de diverses disciplines, per a diferents edats i per a tots els gustos. Una programació que, segurament, quedarà més amagada que la dels grans teatres i festivals, però que té el valor de democratitzar l’accés a la cultura, apropant les arts escèniques al territori, per a tota mena de públics i totes les butxaques.
El primer espectacle que es podrà veure a Igualada serà el diumenge 21 de setembre a càrrec de Festuc Teatre que presentaran l’obra JO, Tarzan.
30 anys programant teatre familiar arreu del país
Aquest 2025, La Xarxa celebra 30 anys de trajectòria, un aniversari que subratlla la seva llarga història de suport a les arts escèniques i al públic familiar. Al llarg de tota la temporada, aquest compromís i experiència es veuran reflectits en les novetats i propostes que s’incorporen, fent que l’any sigui especialment destacat i memorable per a tots els que segueixen de prop el projecte.
A l’octubre, coincidint amb la data fundacional de La Xarxa, la Fundació promou que el màxim de grups programin funcions durant aquell mes, de manera que els teatres d’arreu del territori s’omplin d’activitat i comparteixin plegats aquesta efemèride. Ara per ara ja hi ha tancades gairebé una trentena de programacions durant el mes d’octubre, amb espectacles d’una vintena de companyies, que es podran veure a més d’una vintena de municipis arreu de Catalunya. A més, La Xarxa també comptarà amb la complicitat de diverses companyies d’arts escèniques que ajudaran a potenciar la seva visibilitat i a promoure noves trobades que descobrirem al llarg de la temporada. Aquesta suma d’esforços posa de manifest el vincle entre el teixit artístic i l’entitat, i reforça el seu paper com a punt de trobada i difusió de la cultura escènica del país.
Des del 1995, la Fundació es caracteritza per oferir al públic català espectacles de qualitat. Unes propostes que prèviament han estat avaluades i seleccionades per la Comissió Assessora d’Espectacles, formada per experts i professionals del sector, i que passen a formar part del catàleg de la Fundació, eina que fan servir els grups locals per programar. El catàleg, un document viu que es renova edició rere edició, actualment conté un total de 281 espectacles i permet que les companyies que s’hi incorporen comptin amb un segell de qualitat i entrin en un circuit que els permet actuar arreu del territori.
Aquest any s’han inclòs 22 noves propostes al catàleg, entre les quals destaquen companyies reconegudes com Engruna Teatre, Campi qui Pugui, Inspira Teatre, Farrés Brothers o Pere Hosta. També s’hi inclou l’espectacle GLOW, del MAG ALBERT · PIQ PRODUCCIONS, que ja es troba entre els espectacles programats aquest setembre.
Més enllà de la programació estable
Més enllà dels espectacles programats que es podran veure durant la temporada 2025-2026, La Xarxa també organitza o col·labora amb altres iniciatives culturals de diverses poblacions: campanyes escolars, fires i festivals, i maratons de contes.
Entre les propostes pròpies destaquen el Tast d’espectacles familiars, un aparador d’espectacles anual i punt de trobada per al sector cultural, que enguany celebrarà la seva 14a edició i, per segon any consecutiu, ho farà a Martorell. Allà, els programadors, els grups Xarxa Locals, les companyies, els artistes i el públic familiar, poden veure i descobrir fragments de noves produccions, convertint-se així en un esdeveniment clau per al sector cultural i de les arts escèniques. Al mateix temps, el Tast aposta per la diversitat de gènere, amb una selecció d’arts escèniques variades que combinen innovació i qualitat.
També destaca la campanya escolar L’escola va de bolo que, des de l’any 2004, ofereix espectacles professionals de diferents disciplines escèniques a les escoles d’Educació Infantil, Primària i Secundària de Catalunya. La temporada 2024-2025 es van programar 17 espectacles de 13 companyies a 5 municipis: Amposta, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Pallejà i Begues. En total, van poder assistir-hi 5.085 infants de públic, des de llars d’infants fins a l’ESO. Per la temporada d’enguany, de moment, ja hi ha 11 espectacles confirmats.
A més, La Xarxa també forma part i participa en una vintena de fires i festivals externs amb una llarga trajectòria com la Fira Mediterrània, la Fira de Titelles de Lleida, Festival Som Riures o la Mostra d’Igualada. Amb aquesta última, així com amb el FITKAM i el Patronat de Martorell, manté convenis que reforcen la visibilitat dels grups al llarg de tota la temporada.