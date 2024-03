Xampú Style, un saló de bellesa pensat pel teu benestar i imatge

Xampú Style és un saló de bellesa que s’enfoca en benestar, i en la teva imatge oferint una varietat de serveis per a la cura personal i l’estil.

El servei de perruqueria de Xampú Style ofereix les últimes tendències de coloració vegetals, serveis de talls, tractaments capil·lars, i la popular tècnica balayages, que consisteix en la coloració de cabell generant reflexos naturals i degradats.

A més dels serveis estètics, Xampú Style t’ofereix tractaments per a millorar la salut dels teus cabells en general. Això inclou tractaments per al cuir cabellut sec o gras, massatges capil·lars, tractaments d’hidratació profunda…

A Xampú Style també som especialistes en la cura dels cabells arrissats i el mètode curly, oferint serveis, productes i tractaments específics per a aquesta mena de cabell.

Un altre de les distincions de Xampú Style és l’assessorament personalitzat als nostres clients. Ens agrada ajudar a triar els millors serveis i productes per a cada persona pensant sempre en el que serà més adient per a cada tipus de cabell i persona.

En definitiva, Xampú Style és un saló de bellesa que se centra en el benestar i la imatge integral del client sempre enfocat a les últimes tendències.

Si necessites un canvi de look o consells per cuidar els teus cabells, vine i visita’ns. Ens trobaràs a l’Avinguda Pau Casals 37, d’Igualada. Demana cita trucant al 938054608, també responem WhatsApp a 600878857, i no t’oblidis de seguir-nos al nostre Instagram: @xampy_style o visitar la nostra web www.xampustyle.es.