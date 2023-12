Vuit municipis de l’Anoia es connectaran a la xarxa d’aigua Ter-Llobregat

Vuit municipis de l’Anoia (Copons, Sant Martí Sesgueioles, Jorba, Prats de Rei, Rubió, Sant Pere Sallavinera, Veciana i Calonge de Segarra) es connectaran a la xarxa d’abastament d’aigua Ter-Llobregat. Segons ha detallat aquest dijous el director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), David Vila, als alcaldes implicats, els projectes es licitaran durant el 2024 i les primeres connexions estaran llestes a finals del 2025. El projecte costarà 7,5 MEUR. Actualment aquests pobles s’abasteixen d’aigües subterrànies a través de pous de captació i sovint han d’afrontar episodis de baixa qualitat de l’aigua com a conseqüència de l’elevada concentració de nitrats. Un cop connectats, l’aigua que rebran provindrà de la Llosa del Cavall.

El Consell d’Administració d’ATLL va aprovar aquest dimecres els convenis de connexió a la seva xarxa i ara els plens municipals de cadascun dels vuit municipis de l’Anoia ho hauran de ratificar. El mateix consell, a més, també va aprovar la connexió a la xarxa dels municipis de Castellví de la Marca (Alt Penedès), Sant Celoni (Vallès Oriental) i Vallirana (Baix Llobregat).

Segons ha detallat Vila, les obres de connexió dels municipis anoiencs, que estan valorades en 7,5 MEUR, les finançarà l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i les executarà l’ATL. La previsió és que durant el 2024 es licitin les obres i que a finals del 2025 puguin entrar en servei les primeres connexions. Un cop arrenquin, els treballs tindran una durada d’entre 6 i 9 mesos. En global, la població dels vuit municipis suma 2.842 habitants.

Alta concentració de nitrats

Actualment aquests vuit municipis s’abasteixen principalment d’aigües subterrànies a través de pous de captació i, sovint, han d’afrontar episodis de baixa qualitat de l’aigua com a conseqüència de l’elevada concentració de nitrats. Aquesta actuació, segons ATL, permetrà a aquests municipis “disposar d’una garantia d’aigua en quantitat i qualitat provinent de l’embassament de la Llosa del Cavall”.

L’alcalde de Copons, Àlex Prehn, ha explicat que una part del seu municipi, la del nucli de Sant Pere de Copons, no pot fer servir l’aigua de la xarxa per l’alta quantitat de nitrats que té. “Les persones que viuen en aquest nucli i també en masies disseminades no poden fer servir l’aigua ni per beure ni tampoc per cuinar”, ha lamentat. En la mateixa situació es troba el poble de Veciana, que també té un dels cinc nuclis on l’aigua que hi arriba té una concentració molt gran de nitrats i no és apta pel consum. Per tot plegat, els alcaldes s’han mostrat molt satisfets amb la decisió d’ATL.

El director de l’ATL ha posat en valor que l’ens no només fa projectes per a les grans ciutats sinó també pels petits municipis. “Sense aigua hi ha despoblació”, ha lamentat Vila, que ha subratllat que en aquest cas “passa per davant l’interès públic per sobre el rendiment econòmic”. “Tenir aigua de qualitat vol dir poder falcar gent al territori i fer arrelament i no volem que sigui per culpa de l’aigua que la gent hagi de marxar”, ha subratllat.

L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat gestiona l’abastament d’aigua potable en alta del sistema Ter-Llobregat i s’encarrega de la captació, potabilització i distribució de l’aigua potable fins els dipòsits de capçalera municipals. ATL subministra aigua potable en alta a 116 municipis de les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Solsonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Tot plegat representa una població de més de 5 milions d’habitants.