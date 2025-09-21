21 de setembre de 2025

Vuit municipis de l’Anoia suspenen en reciclatge i no arriben a l’objectiu marcat per la UE

Cabrera d’Anoia encapçala la llista amb només un 13% dels residus reciclats, sent el poble que menys recicla de la comarca, i el segon de Catalunya.

La mitjana catalana de residus selectius es troba lluny dels objectius de recollida marcats per Brussel·les pel 2025; malgrat haver millorat les dades, un any més la majoria dels municipis suspenen l’assignatura de reciclatge. A un trimestre d’acabar l’any, el percentatge de recollida selectiva a Catalunya és del 47,1%, i l’objectiu que marca la Unió…

