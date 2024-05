Votar és fonamental

Diumenge, tenim una cita amb les urnes. La primera de les dues que hi haurà amb un mes de diferència. Darrerament, estem molt acostumats a trobar-nos prop d’una urna, o almenys que ens hi convidin a participar. Per alguns, un enrenou, farts de la decadència de la política. Per a d’altres, una nova oportunitat per a canviar les coses.

El vot brinda als ciutadans l’oportunitat d’impulsar canvis i reformes a la societat. Poden triar candidats i partits que promoguin polítiques que considerin necessàries per millorar la comunitat. Catalunya ha viscut -viu- períodes molt convulsos des de l’1 d’Octubre, que ara tornen a agafar protagonisme -com quan van assolir la llibertat els presos polítics- amb l’imminent retorn dels exiliats. És evident que el procés independentista, per bé que en una nova etapa sense massa arguments coneguts, ha recuperat certa part de l’espai perdut. Veurem diumenge quina credibilitat té en els votants.

També, molt important, el pes final que determinades opcions polítiques, que arrepleguen el cansament i l’enuig de molts catalans, pot tenir en el nou arc parlamentari. No seria gens descartable que, dels resultats de diumenge, n’esdevingui un Parlament molt difícil de concretar enteses de govern a la Generalitat.

En una democràcia, el vot també és un mitjà important per protegir els drets de les minories. Permet que les veus de grups marginats o infrarepresentats s’escoltin i es tinguin en compte en el procés polític. Per això cal comptar-hi, sempre que es mantingui el respecte a Catalunya, els nostres costums i llengua, i la nostra història. És una condició “sine qua non”. I ho han d’entendre.

No ens estarem, mai, de recordar que votar és un deure cívic que atorga als ciutadans el poder d’influir en el rumb del nostre país i garanteix que el govern sigui responsable davant la voluntat del poble, o bé que, en tot cas, s’atingui a les conseqüències.

I precisament per això votarem diumenge vinent.