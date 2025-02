Voluntaris d’Anoia x Clima retiren més de 200 quilos de residus al riu Anoia

El passat 15 de febrer, l’entitat ecologista Anoia x Clima va organitzar una nova jornada de neteja al riu Anoia, aconseguint retirar un total de 205 kg de brossa en una hora i mitja. L’acció va comptar amb la participació de 27 persones voluntàries, que van treballar conjuntament amb la voluntat de “millorar l’estat del riu i conscienciar sobre la necessitat de protegir els ecosistemes fluvials”.

Entre els residus recollits es van trobar plàstics, tèxtils, llaunes, vidres, un peluix gegant i fins i tot un somier i especialment tovalloletes, un dels principals contaminants de l’entorn fluvial. Aquest problema, tal com expliquen des de l’entitat, “agreujat durant els episodis de pluja causat pel mal estat del sistema de clavegueram, posa en evidència la necessitat d’actuacions urgents per part de l’Ajuntament d’Igualada”.

Anoia x Clima reclama mesures urgents per millorar la gestió dels residus i evitar que acabin al riu, així com una revisió i manteniment del clavegueram per aturar els vessaments d’aigües residuals al riu. L’entitat insisteix que “no pot ser només la ciutadania qui assumeixi la responsabilitat de mantenir net l’espai fluvial, sinó que cal un compromís ferm per part de l’administració local”.

L’associació fa una crida a la ciutadania perquè s’impliqui en futures iniciatives i recorda la importància de reduir l’ús de materials contaminants, així com de gestionar correctament els residus per evitar que acabin als rius. No es poden llençar les tovalloletes al WC malgrat així ho indiqui l’envoltori.

En el marc de les seves accions per promoure un model de consum més sostenible, Anoia x Clima organitzarà un taller de costura el pròxim 28 de febrer al centre cívic Nord de 18 a 20h, on es podrà aprendre a confeccionar un portaentrepans reutilitzable o una bossa per anar a comprar. Aquesta iniciativa busca fomentar alternatives als productes d’un sol ús i impulsar hàbits de consum més respectuosos amb el medi ambient. És una activitat gratuita oberta a tothom.