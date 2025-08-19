Voluntaris de l’ADF Anoia, a Castella i Lleó per ajudar en la lluita contra els incendis

La Federació ADF Anoia està col·laborant en un comboi organitzat pels Agents Rurals, GEPIF i el Secretariat de les ADFs per donar suport en les tasques d’extinció d’incendis forestals a Castella i Lleó, una de les zones més afectades pels focs que afecten a l’oest de la península.
Concretament, l’entitat anoienca ha contribuït amb 4 vehicles i 8 voluntaris en aquest comboi, que ha treballat conjuntament amb altres grups d’emergències de tot l’estat espanyol a la zona de Puente de Sanabria (Zamora).
Segons expliquen des de la Federació ADF Anoia, “aquesta acció demostra el compromís de la federació en la prevenció i extinció d’incendis, i la seva capacitat de coordinació amb altres cossos d’emergència per respondre de manera efectiva en situacions de risc.