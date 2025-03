La Volta Catalunya 2025 entrarà a l’Anoia per acabar amb una espectacular ascensió a Montserrat

Jonas Vingegaard, Primoz Roglič, Juan Ayuso o Mikel Landa, entre molts altres, pedalaran per diverses carreteres de l’Anoia en la quarta etapa de la Volta Catalunya masculina, amb final a Montserrat.

Imatge: Volta Catalunya

L’etapa es disputarà el proper 27 de març i sortirà des de Sant Vicenç de Castellet, passant per Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa per endinsar-se a l’Anoia a través de Sant Pere Sallavinera. Un cop a la comarca, el pilot de ciclistes passarà per Calaf i agafarà direcció a Torà, passant pels termes de Calonge de Segarra i Castellfollit de Riubregós. Després d’una incursió a La Segarra, l’etapa tornarà a la nostra comarca a través de La Panadella, baixant per l’antiga N-II fins agafar la carretera entre Jorba i Calaf per desviar-se en direcció a Rubió, on els ciclistes hauran de superar el Turó del Puig, port de 2a categoria.

Imatge: Volta Catalunya

Llavors, els ciclistes baixaran per la carretera de Les Maioles fins entrar al polígon de Les Comes d’Igualada, que creuarà fins arribar a Òdena per l’antiga carretera de Manresa. Un cop el pilot surti del municipi odenenc, tornarà al Bages a través de Marganell fins arribar a Monistrol de Montserrat per iniciar l’ascensió al monestir, que constitueix un port de 1a Categoria.

En total seran 188,7 Km, dels quals una part important es correran a l’Anoia.