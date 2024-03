Vols fer un intensiu artístic durant les vacances de Setmana Santa?

Les vacances de Setmana Santa, poden ser el moment ideal per buscar un passatemps per als nostres fills i filles. Molts cops aquest passatemps acaba sent perquè no volem tenir-los sense fer res a la tarda o bé perquè per temes laborals no podem ocupar-nos d’ells, però això no vol dir que pugui ser una molt bona oportunitat perquè puguin descobrir el seu artista interior i explotar-lo al màxim.

Troba’t Igualada és una escola de dibuix i pintura dirigida per Pilar Carballo, que ofereix cursets intensius durant els dies 25, 26, 27 i 28 de març on els petits i grans podran desenvolupar el seu vessant més artístic. Els teus fills practicaran tota classe de dibuix i pintura plàstica, faran treballs manuals com ara pintures de pedres i jugaran amb la seva imaginació. De 10 h a 13 h aprendran totes les tècniques!

El material està inclòs en el preu del curs, de 40 euros. Per a més informació, contacteu al 606541368.