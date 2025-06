Vols descobrir com dominar la ment?

Autor: Joan Pallarès

En quina situació ens trobem?

Vivim en una època marcada per la incertesa: crisis globals, conflictes armats, xarxes socials que ens desconnecten de nosaltres mateixos i un ritme de vida que ens esgota. Tot això impacta el nostre equilibri mental i la nostra salut, produint insatisfacció, creant molta angoixa, estrès i, en els casos més severs, malalties físiques i mentals.

Els pensaments negatius generen substàncies que, als budells, produeixen inflamació i tenen un efecte directe en l’alteració de la microbiota intestinal i en el desequilibri dels tipus de microorganismes de l’intestí, produint un impacte negatiu en la salut.

El 90 % de les malalties estan relacionades amb desequilibris en la microbiota intestinal: malalties digestives, metabòliques, neurodegeneratives, neurològiques, cardiovasculars i immunològiques.

Edith Eger, doctora en psicologia i supervivent de l’Holocaust, va expressar en una entrevista una reflexió colpidora sobre la llibertat interior: “La pitjor de les presons és a la nostra ment”, però també va afegir que “tenim la clau a la butxaca”.

La ment, que és tan difícil de controlar per nosaltres, és una de les principals fonts d’ansietat i malestar.

Què podem fer?

“Si un canvi d’ulleres millora la teva visió, un canvi de pensaments millorarà la teva vida.”

Analitzar el nostre diàleg intern

Quants pensaments tens al dia? Més de 60.000. I saps què és més sorprenent? Que la majoria són negatius i repetitius. Què et dius a tu mateix? Et parles amb comprensió o amb crítica? La ment tendeix a estalviar energia i a repetir els pensaments més habituals. Si aquests són negatius, el cervell els convertirà en automàtics, com una cerca recurrent a internet.

Un altre factor important és ”l’estrès d’anticipació”: cada vegada que mirem al futur i fem una projecció, pensem en negatiu: “no aprovaré l’examen”… i està comprovat que en més d’un 90 % de les vegades aquests temors no es compleixen.

Cadascun de nosaltres tenim el poder de decidir com volem pensar. La nostra felicitat no depèn de les coses que ens passen, sinó de com les interpretem.

“El cervell no diferencia entre pensament i realitat” —si estem mirant una pel·lícula de terror i de sobte hi ha una escena que ens produeix un ensurt, l’impacte en el teu cos és el mateix que si l’escena fos real: el cervell no ho diferencia. Un pensament negatiu no és només una emoció passatgera: és un senyal químic que emmalalteix el cos.

Un pensament positiu, en canvi, pot regenerar neurones, crear connexions noves, curar des de dins i millorar el sistema immunitari.

Què sabem de la respiració?

Pots viure setmanes sense menjar, dies sense beure, però només uns minuts sense respirar. La respiració és un procés clau per transportar l’energia i l’oxigen que necessiten les cèl·lules. La respiració, un gest humà bàsic oblidat, que pràcticament tots fem malament. Aprendre a respirar bé té com a beneficis: acabar amb problemes de son, estrès i dolors d’esquena, entre altres.

Respirar per la boca és quelcom terrible. És necessari allargar les nostres respiracions. Respirem en excés i cal canviar-ho. La respiració nasal filtra, humidifica i regula millor el volum d’aire. Sempre cal inspirar i expirar l’aire pel nas.

La meditació

La meditació és una pràctica mil·lenària per entrenar la ment i portar l’atenció al moment present. No és una religió ni una tècnica màgica: és una manera de connectar amb tu mateix. Redueix l’estrès i millora l’estat d’ànim. Afavoreix la claredat mental i l’autoconeixement. Millora la gestió de les emocions. Disminueix la tensió arterial. Millora el sistema immunitari. Afavoreix el descans i el son reparador.

La visualització

La reprogramació mental és un procés que permet canviar les creences i els pensaments limitants, substituint-los per pensaments i creences més positius i potenciadors. La visualització és la pràctica de crear imatges mentals com si fossin reals i detallades dels resultats que desitges assolir.

Et permet incrementar la potència física, la concentració i la millora intel·lectual.

Afirmacions positives

Són declaracions que es repeteixen a un mateix amb la finalitat de canviar pensaments i creences negatives. Si en el procés de visualització hi afegeixes el fet de repetir o escoltar la gravació de les teves afirmacions positives, preferiblement al matí o abans de dormir, això ajuda a ancorar aquestes declaracions en el teu subconscient i fer-les efectives.

La gratitud

La gratitud és una emoció poderosa que ens permet apreciar les coses positives que tenim a la nostra vida. Millora l’estat d’ànim, redueix l’estrès i l’ansietat, millora les relacions interpersonals i potencia la salut física i el sistema immune.

El poder del subconscient

Hi ha dins nostre una part de vida subconscient molt potent i intel·ligent que regula milions de processos físics i químics, que, entre altres coses, cuiden el cicle del son i la digestió; fa que el cor bategui ininterrompudament sense que ni tan sols ho pensem.

Una intel·ligència innata elevada ens dona vida i pot curar el cos. Les capacitats d’aquesta intel·ligència innata —la ment subconscient— van molt més enllà de les d’una píndola, teràpia o tractament. Aquesta intel·ligència només espera les nostres ordres per posar-se en marxa.

Reflexió final

Si els pensaments negatius emmalalteixen el cos, per què les persones no canvien la seva manera de pensar? Moltes persones no són conscients d’aquest funcionament i mai s’han plantejat si poden canviar.

T’animo a passar a l’acció i començar a aplicar aquests principis i estratègies en la teva

vida quotidiana.