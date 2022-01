“Volem ser la teva farmàcia de serveis, enfocada als pacients i pensada per a ajudar”

Entrevista a Salvador i Xavier Tous Trepat, farmacèutics

Som farmacèutics per motivació i tradició; des de fa més de 30 anys vivim la farmàcia comunitària, primer a Barcelona i ara a Igualada. El treball en equip mes la vocació de servei ha sigut el que sempre ens ha identificat. Tots dos som diferents en caràcter i aficions, però complementaris. Hem anat especialitzant-nos en diferents camps i participant en molts àmbits relacionats amb la formació i el contingut assistencial de la nostra professió.

Què us ha mogut a venir a Igualada?

X: Igualada sempre ens ha semblat una ciutat dinàmica i activa, i ja ens havia atret des de la nostra època d’estudiants, quan veníem des del nostre petit poble natal a la Segarra.

S: Ja fa anys ens va semblar el lloc idoni per desplegar el que per a nosaltres ha d’oferir una farmàcia de cara al futur.

Com veieu el nivell assistencial de la ciutat?

X: Tot just acabem d’arribar i se’ns fa difícil emetre una opinió; però està clar que Igualada és un pol d’assistència sanitària per a l’Anoia i les comarques properes.

La farmàcia sempre s’ha vist un establiment amic. Consells, fórmules magistrals que donen “solucions” quan hi ha problemes. En canvi la indústria farmacèutica es veu com “un gran negoci” d’empreses multinacionals. Com ho veieu?

X: De fet la farmàcia és això, un establiment amic, on la relació amb la gent és la part central de la nostra feina.

S: Sí, perquè no sols hem d’assegurar-nos que subministrem el medicament correcte i de la forma correcta, sinó que la persona entén com l’ha de fer servir i coneix les precaucions que cal tenir en compte

X: I de vegades preparar-lo perquè no existeix una solució comercial que inclogui els principis actius que calen.

S: Per altra banda la indústria té un problema d’imatge encara que a Catalunya continua sent un motor de coneixement i innovació i de treball, on molts farmacèutics companys nostres treballen buscant solucions per a diferents problemes que encara no en tenen.

X: és clar que la indústria ha de perseguir resultats econòmics i de vegades alguns comportaments són qüestionables però tot allò que tenim a les farmàcies prové d’allà.

Hi ha molt medicament que s’acaba llençant perquè després de fer-lo servir sempre en queda de sobrer. A tots els països passa el mateix?

X: Aquest és un tema recurrent en l’imaginari de la gent. La nostra opinió és que la majoria de gent fa un ús raonable dels medicaments. I les presentacions (mida) dels medicaments se solen ajustar a les necessitats del tractament.

S: És cert que hi ha alguns països on se subministra la quantitat justa que cal i que al nostre país, tot i que es va intentar, no s’ha fet, entre altres coses, perquè és més car fer-ho així, encara que té avantatges mediambientals i de reducció de residus.

X: I els farmacèutics col·laborem assegurant que els medicaments sobrers són adequadament tractats amb el sistema SIGRE.

S: El que més s’assembla a subministrament ajustat de medicació és el que es coneix com SPD (Servei Personalitzat de Dosificació) en què hi ha un subministrament setmanal per a persones que tinguin problemes per seguir el seu tractament i l’oferim en moltes farmàcies.

Quin valor diferencial penseu tindrà el vostre establiment?

S: Entenem que la salut en el segle XXI gira al voltant d’un pacient que vol saber, conèixer, entendre i participar de les decisions al voltant de la seva salut i col·laborar en tot el possible en el manteniment i la prevenció, i pretenem ajudar-lo en aquest camí.

X: També volem oferir serveis i productes que ajudin a la gent i col·laborar en la mesura que puguem amb la resta de professionals sanitaris que atenen aquests pacients.

S: Alguns camps d’especial atenció seran la hipertensió i altres problemes comuns, la prevenció, la cura de la pell i l’especialització en ortopèdia del Xavier, a part de nous serveis que vindran més endavant.

X: No oblidem que tot això ajudats per un equip en què prioritzem la formació, la qualitat humana i l’ empatia.

Parles de farmàcia del s. XXI? Espereu que canviïn molt les farmàcies?

X: El futur segur que ens porta múltiples maneres per interaccionar entre les persones i altres canvis que es produiran sens dubte i que haurem d’afrontar.

S: Els farmacèutics sempre hem sigut capaços de ser molt propers a la gent i fer servir un llenguatge entenedor; esperem que inclús en el futur això es mantingui i continuï sent la base de la nostra feina.

Només per acabar, que penseu de la polèmica dels tests d’antígens?

S: Els tests d’antígens, per desgràcia, han arribat tard a la població, i no de forma gratuïta o regulada com desitjàvem. A part, estem immersos ara en ajudar a la tornada a la normalitat fent cents de tests a la població educativa. Esperem que s’acabi aviat.

X: A més, cal dir que la promoció de la vacunació i resoldre’n els dubtes sobre la immunitat també porten moltes consultes.