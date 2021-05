Visites terapèutiques per a professionals de l’ICS al Museu de la Pell d’Igualada

El Museu Episcopal de Vic (MEV), el Museu de la Pell d’Igualada i la Gerència Territorial de l’ICS a la Catalunya Central proposen, durant el mes de juny, noves visites guiades als dos museus amb l’objectiu d’oferir als professionals sanitaris una activitat de relaxació i un espai de recuperació emocional de l’estrès viscut per la pandèmia de la covid-19.

El MEV ha dissenyat una activitat orientada a prendre consciència de com l’art pot ser beneficiós per a la salut mental. La proposta slow looking consistirà a observar una obra romànica i una de gòtica amb la finalitat no només de mirar una obra d’art sinó d’experimentar-la d’una forma més profunda i emocional. Les peces escollides estan relacionades amb la medicina i la cura personal i són: el Frontal d’altar de la Mare de Déu del Coll: el part i el naixement, i el Compartiment de retaule amb sant Agustí: recolliment personal i cura interior.



Per la seva banda, el Museu de la Pell d’Igualada proposa una visita a l’adoberia de Cal Granotes on es podrà gaudir de l’observació dels elements més característics d’una adoberia de fa tres-cents anys, dedicada a treballar la pell de forma artesanal. Després, es visitarà la sala “Un univers de pell”, a l’edifici Cal Boyer, on es veurà una selecció acurada d’objectes de diferents cultures confeccionats amb pell, que van des de l’època romana fins al segle XX i que exemplifiquen les múltiples aplicacions i utilitats d’aquesta matèria tan preuada. La visita acabarà amb un taller artístic arrelat en la meditació, que consistirà a decorar una estoreta del ratolí de pell amb dissenys inspirats en les decoracions o gravats d’algunes de les peces observades.

Les visites són gratuïtes i tindran lloc els dies 1, 3, 8 i 10 de juny.