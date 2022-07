Visitanoia, una altra proposta per promocionar el turisme

La sectorial de turisme de la Unió Empresarial de l’Anoia que aglutina i representa a les empreses del sector ha presentat la creació d’una plataforma virtual, Visitanoia, una plataforma que dona visibilitat al sector i a tota l’oferta turística existent de la comarca.

Aquesta plataforma -que neix d’una necessitat real del sector de mostrar-se unit i oferir una Anoia turística real-, rep el suport del Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat, l’Ajuntament, la Diputació, el Consell Comarcal i Anoia Turisme, constata la força del sector, posicionant i donant visibilitat a la comarca com a destinació turística. A més, un dels altres objectius de “Visitanoia” és desestacionalitzar el turisme durant tot l’any. En aquest sentit, aquesta plataforma es converteix en una acció que permetrà que els futurs visitants visitin, gaudeixin i descobreixin l’Anoia tot l’any, una destinació turística amb molt potencial.

A través de Visitanoia-Descobreix l’Anoia tot l’any, la plataforma permet a l’usuari i futur visitant a planificar l’estada en tots els sentits: des de veure l’oferta en allotjaments, restauració, l’agenda d’activitats i serveis que s’hi ofereixen (enoturisme, oci, visites…); i també, com arribar i moure’t per la comarca, dins i fora, entre altres. Un dels potencials de la plataforma és poder personalitzar aquesta cerca per tal que el visitant pugui a fer-se a mida la seva estada.

La presentació s’ha desenvolupat a Can Macià (Òdena) i ha comptat amb l’assistència de més d’una quarantena d’empreses del sector a la comarca i rodalies, i ha comptat amb la participació del president de la UEA, Joan Domènech, qui ha agraït l’aposta publicoprivada per fer aquest projecte una realitat, i que el fet de ser-hi tots els professionals del sector, demostra “la força com a destinació turística” i que “Tot això ens permetrà a fer veure que val la pena seguir apostant pel turisme de l’Anoia, amb recursos i finançament”. El president també ha a puntat que a través d’aquesta plataforma es constata “La gran oferta turística, en totes les variables del sector, i que cal exposar, fer saber, promocionar i explotar”.

El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, ha posat en valor la fórmula publicoprivada, especialment, quan “un territori ha de conjugar una plataforma per posar en valor el turisme i que és alhora una eina col·laborativa. Visitanoia és un cas exemplificant i que voldríem que es repliqués en altres territoris”.

Jordi Marcé, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada ha agraït la tasca del sector i de l’entitat per treballar colze a colze amb les administracions i així generar dinamisme a la comarca i a la ciutat; especialment, a través d’aquesta eina on tothom pot gaudir dels recursos que té a l’abast el territori.

El conseller de turisme del Consell Comarcal de l’Anoia, Dani Gutiérrez, ha destacat que avui és un “dia històric i fonamental pel turisme de l’Anoia”, destacant en aquest sentit, aquest exemple de col·laboració publicoprivada a la comarca que permet avançar cap a la transformació digital turística del territori. Tanmateix, Gutiérrez també ha afirmat que és una línia a seguir perquè l’Anoia es posicioni com “una destinació turística de qualitat”; però a la vegada, “un destí resilient i referent del turisme sostenible i slow”.