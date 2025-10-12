De visita obligada, l’Exposició col·lectiva de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada

Des d’aquest passat, dia 4 d’octubre i fins al 22, als espais fotogràfics d’IG-Nova Tecnoespai hi llueixen un total de trenta-vuit fotografies, obra de dinou autors/es, membres de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, en tant que una iniciativa col·lectiva, recolzada per la mateixa Agrupació, l’Ajuntament de la ciutat i la Federació Catalana de Fotografia, per a fer pública una plural exhibició d’uns treballs fotogràfics orientats a aquesta exposició.
Es tracta, doncs, d’un elaborat projecte artístic que té com a fita principal de posar en valor i donar a conèixer l’incansable exercici fotogràfic d’aquests/es components de l’AFI; i que, a partir del concorregut acte d’inauguració del passat dissabte, iniciarà un itinerari per diferents sales d’entitats fotogràfiques de Casa Nostra; essent la primera destinació l’Agrupació de La Pobla de Claramunt, per al 25 d’octubre.
La presentació està constituïda per unes instantànies que convenen un format de 20 X 30, suportades per uns marcs de 40 X 50, quaranta per cinquanta amb paspartú. I en referència a la temàtica, fotògrafs i fotògrafes han estat convidats a continguts lliures; una casuística que fa que la mostra convoqui a una àmplia amalgama artística de seqüències per a les quals cada fotògraf/a ha jugat a la seva manera amb els elements visuals i tècnics de la fotografia (línies, formes, llum, colors, temps, moviment, etc.) alhora d’organitzar la composició d’un espai fotogràfic propi. El resultat és una visió molt personal d’enfocaments i punts de vista que suggereixen relats fotogràfics carregats de missatges. Tot plegat, una successió d’imatges reveladores d’una manera individual i exclusiva d’entendre el món, i susceptibles de transmetre determinades emocions.
Fotògrafs/es: Andreu Miquel, Antonio Juárez, Carles Gili, Carles Ramos, Carmel.la Planell, Daniel Farré, Francisco Sangenís, Joanjo Salmeron, Josep Balcells, J. Ramon Domènech, Manel Caballé, Manel Marimon, Marc Quintana, Maria Gregori, M. José Sayavera, M. Teresa Closas, Pep Izquierdo, Robert Domínguez i Ramon Mascaró (també autor del cartell de l’Exposició).