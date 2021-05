Visita de Jordi Cuadras a Mataró per conèixer polítiques d’habitatge i l’aposta universitària

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, continua la ronda de visites a alcaldes de Catalunya per a conèixer bones pràctiques de polítiques municipals i teixir aliances per aplicar a Igualada. Després d’obrir la ronda de visites amb l’alcaldessa de Sabadell, Cuadras s’ha reunit amb l’alcalde de Mataró, David Bote.

Al llarg de la jornada de treball, Jordi Cuadras ha conegut el Pla de Reforma Urbana de Mataró amb tota una aposta per facilitar l’accés a l’habitatge a la població, la política d’adquisició de pisos per a posar-los a disposició de la ciutadania a través de l’empresa pública d’habitatge, la innovadora proposta de la creació d’una cooperativa que gestiona un parc d’habitatge amb dret a ús o l’existència d’una Unitat de Disciplina d’Habitatge que garanteix l’ús i condicions de les vivendes.

Cuadras detalla que, “a diferència d’Igualada, Mataró té un Pla Local de l’Habitatge ambiciós” i per això remarca que “no pararem de fer propostes i reivindicar una política d’habitatge valenta fins que Igualada no garanteixi el dret a l’habitatge a tothom. Per això cal treballar diferents fronts: la rehabilitació dels pisos buits, la pressió als bancs i grans tenidors que tenen pisos sense posar al mercat a través de les ordenances i expedients municipals i la construcció d’habitatge públic que sigui el coixí d’ajuda per moltes famílies, tal i com ja vam aconseguir introduir al Pressupost de l’Ajuntament amb la promoció de 12 pisos municipals que es construiran al carrer de Sant Carles”.

Amb l’alcalde de Mataró, Jordi Cuadras també ha visitat el Tecnocampus. Es tracta de l’aposta universitària i tecnològica de la capital del Maresme per a reconvertir la seva economia després d’estar molts anys lligada la sector tèxtil. També ha compartit amb David Bote les polítiques de mobilitat verda del municipi amb la posada en marxa, aquesta setmana, de la velocitat a 30 km/h en molts dels seus carrers per a reduir la contaminació. En aquest sentit, Cuadras recorda que Igualada és la vuitena ciutat de Catalunya amb més morts per contaminació segons les dades de l’Institut de Salut Global de Barcelona i que cal prendre mesures urgents per reduir aquestes xifres.