Vilanova suspèn la Sant Silvestre i proposa el Pla V esportiu

Esports de l’Ajuntament de Vilanova del Camí decideix suspendre la Sant Silvestre, per motius sanitaris i de prevenció, però ofereix a la ciutadania un pla V al Parc Fluvial. La idea és que es pugui acabar l’any entrenant i fent esport en família o en petit comitè i no és necessària inscripció prèvia.

L’organització informarà personalment a tots aquells atletes que van fer la seva inscripció de manera telemàtica, que aquesta ha quedat anul·lada i els oferirà l’alternativa del Pla V.

Esports Vilanova proposa una cursa esportiva als circuits del Parc Fluvial, pensada per fer en família o en petits grups, el mateix divendres 31 de desembre. Les curses es podran fer durant tot el dia, de les 10:00 a les 18:00 h, amb sortides cada 15 minuts per evitar aglomeracions.

Des d’Esports han previst dos circuits: l’A, que és la Volta llarga, de 1.500 metres i el B, que és la volta pel pont de fusta, de 800 m.

Els participants poden triar el repte que volen assolir i, per tant, el circuit i les voltes que vulguin fer en funció de la distància a recórrer. La volta del gall dindi, la de lloro, o la de la cabra, amb distàncies de 3.000, 5.300 i 10.600 metres, respectivament, si es participa amb infants, les propostes són la volta del caragol, de 800 metres i la de l’ànec, de 1.500 m. Les curses es poden fer corrent, caminant o fent marxa nòrdica.

Des d’Esports treballen contra rellotge per habilitar un espai esportiu i festiu al parc fluvial amb un arc inflable i música ambient per animar a les famílies a participar en aquesta iniciativa. Per això també hi haurà monitors cronometradors, monitors que faran la volta B amb la quitxalla amb sortida cada quinze minuts i també s’oferirà als menuts un taller d’speakers per animar-los a la festa.

Esports Vilanova també ha previst obsequiar els participants amb aigües a l’arribada i altres obsequis de Nadal fins a exhaurir les existències.