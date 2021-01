Vilanova sumarà un nou espai poliesportiu cobert a la zona de Can Titó

La setmana passada es va signar el contracte amb els representants de l’empresa a qui se li ha adjudicat el projecte per cobrir la pista poliesportiva de Can Titó. La signatura ha anat a càrrec de l’alcaldessa Noemí Trucharte i els regidors d’Urbanisme i Esports, Francisco José Saucedo i Rafael Gabarri.

L’empresa es farà càrrec de la primera fase de les obres que han de servir per cobrir la pista poliesportiva de la zona de Can Titó, que ocupa una superfície de 1.600 metres quadrats. En aquesta primera fase s’instal·larà una estructura metàl·lica sobre sabates de formigó armat i la corresponent cobertura de xapa metàl·lica.

També es portarà a terme la instal·lació elèctrica per tal d’il·luminar el recinte i es col·locaran adequadament els baixants de coberta que arribaran fins a la xarxa de sanejament. Així mateix es farà una tanca de blocs de formigó de 50 cm a la qual s’hi afegirà malla metàl·lica fins als 2,5 metres d’alçada per evitar que s’escapin les pilotes durant el joc.

Les obres podrien començar en 15 dies i tenen un termini d’execució de 3 mesos. L’import de l’actuació és de 173.959 €. La pista poliesportiva coberta pot acollir els entrenaments dels equips base i altres activitats polivalents

En l’actualitat, Vilanova del Camí només disposa d’un equipament cobert per a la pràctica esportiva, que és el pavelló poliesportiu, una instal·lació que s’ha quedat petita per encabir totes les propostes esportives que hi ha al municipi. La pista coberta ajudarà a descongestionar el pavelló, s’hi podran fer els entrenaments dels equips base, per exemple, i per la seva característica d’espai polivalent, podrà acollir també altres iniciatives i activitats del municipi.