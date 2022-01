Vilanova recrearà l’assalt a la Diligència d’Igualada durant la Fira del Camí Ral

Una cinquantena d’actors amateurs, membres de les entitats vilanovines, dirigits per Gralla Manufactures Teatrals i l’Esbart Dansaire, fa dies que es preparen per representar l’assalt a la Diligència d’Igualada que va tenir lloc el juliol de 1882. Una dotzena de bandolers van assaltar els viatgers de la Diligència quan aquesta passava pel terme municipal de Vilanova del Camí, fent el trajecte entre la capital de l’Anoia i Martorell, i els van escurar les butxaques.

Una reproducció de la Diligència Igualadina, realitzada l’any 1960, visitarà Vilanova del Camí per primera vegada. Un fet remarcable doncs aquest vehicle surt de la ciutat veïna en ocasions comptades i especials com ara l’Ofrena del Ciri Votiu a Montserrat o la filmació de la pel·lícula Agnosia. Un film de 2010 dirigit per Eugenio Mira, ambientada en la Barcelona del segle XIX i interpretada entre altres per Eduardo Noriega i Bárbara Goenaga.

El trajecte de la Diligència s’iniciarà davant dels antics hostals de la Rambla Sant Isidre d’Igualada, a les 09:15 h, aquest diumenge, 16 de gener. La diligencia, plena de membres de la societat civil vilanovina, arribarà a la plaça Major on, rebuts per les autoritats locals participaran de l’esmorzar popular de la Fira.

Tot seguit, la diligència passejarà pels carrers de Vilanova del Camí i a les 12:30 h farà parada a la plaça del Mercat on tindrà lloc l’espectacle teatral “L’assalt a la Diligència”. Un espectacle que aplega una cinquantena d’actors i actrius, bona part procedents d’una desena d’entitats del municipi. La direcció escènica i artística va a càrrec de Gralla Manufactures Teatrals i de l’Esbart Dansaire de Vilanova del Camí i compta amb el suport de diferents institucions així com de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada.

El cartell de la Fira que també està inspirat en l’espectacle ha estat un projecte gràfic de l’estudi Quartada Disseny amb membres de La Xispa, Els Cabrons de Vilanova del Camí i l’Associació Germanor de Vilanova del Camí.

Organitzat per l’àrea de Promoció Econòmica de Vilanova del Camí, aquest acte compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, Gralla Manufactures Teatrals, Esbart Dansaire de Vilanova del Camí, Diables Els Cabrons de Vilanova del Camí, Associació Cultural Camp del Rei, Gegants i Grallers de Vilanova del Camí, Associació de Veïns Barri Sant Nicolau, Unión Cultural Extremeña Anoia, Club Futbol Vilanova, ASOPROCAT, La Xispa, Associació Germanor de Vilanova del Camí, Vilanova Comerç.

Si voleu seguir el recorregut de la Diligència, aquesta sortirà de la rambla Sant Isidre d’Igualada i passarà per la rambla General Vives, carrer Sant Jordi, plaça del Rei i carrer Soledat. Entrarà a Vilanova del Camí pel carrer d’Igualada, i farà parada a la plaça Major. El recorregut seguirà pel carrer Nou, Monistrol, Avinguda Montserrat i avinguda Santa Llúcia per acabar a la plaça del Mercat.