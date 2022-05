Vilanova preveu instal·lar plaques solars a tots els edificis municipals

La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí ha destinat 15.000 € a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Centre d’Innovació Anoia. Aquesta és una aposta important de la corporació vilanovina per millorar l’eficiència energètica dels equipaments i edificis municipals.

La instal·lació ha anat a càrrec de Biorenovables, una jove iniciativa empresarial que va iniciar-se l’any 2019 com una startup al Viver d’Empreses del Centre d’Innovació Anoia, però que presenta grans possibilitats de creixement.

La regidoria de Promoció Econòmica, explica Jordi Barón, prepara per al pròxim any, una inversió de 100.000 € amb l’objectiu d’arribar a l’autosuficiència energètica dels equipaments municipals.

Pròxima obertura de l’Oficina de Suport als Fons Europeus al Centre d’Innovació Anoia

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, ha explicat a La Tribuna de Ràdio Nova que el Centre d’Innovació Anoia obrirà en els pròxims dies, l’Oficina de Suport als Fons Europeus. Aquesta iniciativa va estretament lligada a la contractació d’una agent d’innovació, que s’ha incorporat fa poques setmanes a l’ajuntament vilanoví, després de superar un concurs–oposició.

La figura de l’Agent d’Innovació s’ha pogut introduir gràcies a una subvenció que el Ministeri de Ciència i Innovació ha concedit als municipis que formen part de la Red Innpulso. Les seves competències impliquen facilitar estratègies i processos perquè es puguin posar en marxa projectes d’innovació digital, licitació de projectes de compra pública d’innovació, plans de sostenibilitats i eficiència energètica, agenda urbana o economia circular entre altres.

En aquests moments s’estan rebent molts fons europeus, i s’espera que “aquesta pluja de fons es mantingui durant uns anys”, explica Barón, i per això és important fer una detecció de tots els recursos disponibles per posar-los a l’abast de la ciutadania. El primer objectiu de l’Oficina de Suport als Fons Europeus (OSFE) és fer difusió d’aquestes ajudes que s’adrecen a la ciutadania i, ajudar a les possibles persones beneficiàries a fer els tràmits necessaris per canalitzar-los. És el cas del Moves III, que permet al ciutadà beneficiar-se d’ajudes fins als 7.000 € per a la compra d’un vehicle elèctric o un híbrid amb un preu inferior als 45.000 €.

Autònoms, petites, mitjanes i grans empreses i comerços, també es poden beneficiar dels Next Generation a través de diferents programes, com el Moves III. En cas que el projecte sigui complex, des de l’OSFE, es derivarà el projecte a una comissió d’experts que els ajudarà a fer el tràmit.

Barón també ha parlat del Red.es, un altre fons europeu concebut per a fomentar i desenvolupar la societat de la informació, l’ús de les noves tecnologies i l’increment de la competitivitat. Alguns dels seus programes estan adreçats al comerç de proximitat per ajudar-lo a digitalitzar-se. En el marc d’aquestes ajudes es pot invertir en la creació de pàgines web, en la dinamització de les xarxes socials, en les vendes online o fins i tot en projectes de ciberseguretat.

El passat mes de març, el Ministerio de Asuntos Económicos yTransformación Digital va obrir una convocatòria per sol·licitar les primeres ajudes del Kit Digital, per a fomentar la digitalització de pimes. La convocatòria, dotada amb un pressupost de 500 milions d’euros, es distribuirà en bons de fins a 12.000 €, durant sis mesos o fins a exhaurir els fons.