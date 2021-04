Vilanova presenta l’avantprojecte dels vestuaris intermedis del camp de futbol

El passat dijous es va presentar a l’Ajuntament de Vilanova, davant l’assistència de l’alcaldessa, Noemí Trucharte, i del regidor d’Esports, Rafael Gabarri, així com dels tècnics municipals, l’avantprojecte de reforma i ampliació de vestuaris i espais complementaris del camp de futbol Can Titó. El projecte defineix les característiques normatives, funcionals, formals, constructives i econòmiques de l’equipament.

Durant la presentació es va explicar que el projecte va més enllà de la construcció dels nous vestuaris. Contempla un aprofitament nou i l’optimització d’un solar de 777 m2 en forma de triangle que hi ha entre poliesportiu i camp de futbol, que presenta alguns condicionants als quals calia adaptar-se.

Es tracta d’optimitzar el solar on actualment hi ha ubicat el mòdul de vestidors intermedis de camp de futbol; dos vestidors molt antics que han quedat del tot insuficients en nombre i en prestacions.

“Accessibilitat, capacitat, ventilació, estructura, coberta … Són moltes les necessitats de millora que van motivar la demanda d’aquest estudi arquitectònic a la Diputació de Barcelona”, segons explica el regidor d’Esports, Rafael Gabarri.

El projecte també dona resposta al dèficit de sales polivalents que pateix Can Titó

Segons es va explicar durant la reunió, s’ha optat pel disseny de tres cubicles de dos pisos, connectats entre ells, que es poden desenvolupar per fases i que tenen vida pròpia i generen uns porxos i unes circulacions especials. Als tres mòduls s’hi pot accedir des de peu de camp i també des de la planta baixa.

El mòdul central preveu encabir 4 vestidors de futbol a 7, polivalents i convertibles, si convé, en 2 vestidors de futbol a 11, amb capacitat per a 20 jugadors.

El mòdul 3, a la dreta, contempla dos vestidors espaiosos de futbol a 11 i amb els corresponents vestidors arbitrals o de monitoratge degudament annexats.

I finalment el mòdul 1, situat a l’esquerra, inclou una sala polivalent, en planta baixa, per activitats dirigides, pensada més per a ús municipal i una segona planta, també polivalent, pensada com a sala de reunions i espais de treball dels clubs, molt reivindicada per totes les entitats.

El conjunt preveu una proposta d’edificació de 436 m2, molt superior als 131 m2 de planta baixa dels vestidors actuals, que caldrà enderrocar. El projecte es presenta dividit en blocs per tal que pugui ser executat en fases. Pel que fa al pressupost de l’actuació s’estima un import de 587.612,99 €, IVA inclòs, desenvolupable per fases.