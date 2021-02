Vilanova premiarà aquells que facin un bon ús de la deixalleria

L’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, i el regidor de Medi Ambient, Rafael Gabarri, van presentar aquesta setmana la campanya que premiarà el bon ús de la deixalleria amb descomptes en la taxa de recollida d’escombraries. Trucharte va assegurar que l’Ajuntament està conscienciat i compromès amb la reducció de residus i per això durant aquests darrers mesos s’han tirat endavant un seguit d’iniciatives per promoure la reducció de residus i apostar pel reciclatge.

La recollida d’escombraries, voluminosos i neteja viària a Vilanova del Camí té un cost de prop d’un milió dos-cents mil euros mentre que els ingressos que es generen per compensar el servei és de 860.000 euros.

“Aquest continua sent un servei deficitari per l’Ajuntament, i implica seguir treballant per avançar cap a una ciutat més respectuosa i sostenible. Un repte que no podem aconseguir si no és amb la col·laboració dels veïns”. comentava Trucharte.

Amb l’objectiu d’incentivar les bones pràctiques dels veïns i veïnes del municipi que utilitzin, de manera habitual, la deixalleria municipal, s’ha creat la targeta de bonificacions VilaNeta, que es posarà a disposició dels veïns a partir de l’1 de març.

“Castigar les persones incíviques és molt més complicat que premiar els bons veïns. Per això, cada vegada que una família faci ús de la deixalleria municipal per portar-hi residus especials com voluminosos, runes, plàstics o petits electrodomèstics entre altres, l’operari de la deixalleria anotarà el número de la targeta que estarà associada a la seva unitat familiar. Com més vegades passi la targeta, més descomptes podrà aconseguir a la taxa de recollida d’escombraries”, ha explicat l’alcaldessa.

En aquests moments, un domicili particular de Vilanova paga 119 € anuals en concepte de recollida d’escombraries, uns 32 cèntims diàries de mitjana. I amb la targeta de bonificació pot arribar a estalviar-se el 10%, és a dir, gairebé 12 €. Pel que fa a les bonificacions, s’ha proposat un escalat: si es fan de 4 a 6 aportacions a l’any el descompte és del 3%, si se’n fan de 6 a 12, del 5% i si se’n fan més de 12, el descompte és del 10%.