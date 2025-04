Vilanova, Piera, Hostalets i Calaf aconsegueixen el Segell Infoparticipa a la transparència dels webs municipals

Quatre municipis anoiencs han aconseguit el Segell Infoparticipa per la transparència dels seus ajuntaments. El Segell Infoparticipa és una distinció que reconeix les bones pràctiques en comunicació institucional, atorgada per la Universitat Autònoma de Barcelona a través del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP).

Es tracta, per ordre de puntuació, de Vilanova del Camí (96,15%), Piera i Hostalets de Pierola (ambdós amb un 92,31%) i Calaf (82,69%). El web del Consell Comarcal de l’Anoia també ha obtingut el segell (97,96%). Pel que fa a la capital de l’Anoia, Igualada no arriba al 40% de puntuació (38,46%) en l’avaluació que l’entitat fa de la web municipal. Dels 33 municipis de la comarca, a més dels 4 guardonats, aproven Masquefa i La Torre de Claramunt.

El Segell Infoparticipa és una distinció que reconeix les bones pràctiques en comunicació institucional, atorgada per la Universitat Autònoma de Barcelona a través del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP). Aquest segell certifica la qualitat de la informació pública disponible als portals institucionals, amb l’objectiu de garantir la confiança i la credibilitat envers la ciutadania, alhora que representa un incentiu per als responsables polítics i tècnics.

L’acte de lliurament del Segell Inforparticipa, que arribava a la dotzena edició, va tenir lloc aquest dilluns al Rectorat de la UAB. Dels 947 municipis de Catalunya, 204 ajuntaments han aprovat l’avaluació i 133 han obtingut el Segell, és a dir, disset més que l’any passat. D’aquests, només 26 han assolit el 100% d’indicadors positius.