Vilanova ja té el projecte de reurbanització de la plaça Villarrubias

La Diputació de Barcelona ha presentat a l’Ajuntament de Vilanova del Camí el projecte de reurbanització de la plaça de Vilarrubias, un jardí urbà plenament consolidat construït als anys 80, que queda delimitat pels carrers Mossèn Amadeu Menós, l’avinguda Verge de Montserrat i Papa Joan XXIII. El projecte permetrà a l’Ajuntament treure a licitació l’obra i que la plaça esdevingui un espai públic de qualitat.

Actualment, l’espai està tancat per unes grans jardineres d’obra que fan que l’interior no sigui visible des de les voreres i només és accessible per un punt. A més. l’interior de la plaça no disposa d’un recorregut adaptat.

L’objectiu del projecte de reurbanització és adequar l’espai perquè sigui plenament accessible, millorar la permeabilitat visual entre la plaça i els carrers que el delimiten, permetre la implantació futura de dues zones de jocs infantils i renovar el mobiliari urbà. Tot això, seguint la voluntat política i ciutadana de mantenir el caràcter de l’espai, conservant les jardineres i la vegetació existent.

Per a la redacció del present projecte s’ha utilitzat l’eina per avaluar els determinants de la salut en l’espai públic, desenvolupada pel Servei de Salut Pública i el Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb ISGLOBAL, que ha permès avaluar les millores que suposaria, respecte l’estat actual, l’execució de la proposta d’actuació. Les millores més significatives les trobem principalment relacionades amb l’accés universal a l’espai, la seguretat, el manteniment i el confort de la plaça, que repercutiria en una major utilització de l’espai públic.