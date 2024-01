Vilanova impulsa l’Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) per potenciar el seu sector industrial

Publicitat

L’Associació Polígons dels Plans i l’Ajuntament de Vilanova del Camí han sumat esforços per avançar en la dinamització conjunta del sector empresarial i industrial del municipi. Les dues entitats estan treballant en la constitució d’una APEU, una Àrea de Promoció Econòmica Urbana, que inclourà tots els propietaris del polígon Pla de Rigat i Riera de Castellolí amb l’objectiu de modernitzar, innovar i promocionar aquesta àrea.

La constitució d’una APEU, explica Rosa Vilarrubias, directora de l’associació polígons dels Plans, requereix la creació d’una entitat publicoprivada que s’encarrega de la gestió d’aquesta àrea de promoció econòmica. Ambdues parts portaran a terme un pla d’acció que té una durada de 3 a 5 anys, amb l’objectiu d’aconseguir la professionalització i la millora competitiva de l’espai.

Entre les finalitats de l’APEU, s’hi contempla la implementació de projectes de sostenibilitat com les comunitats energètiques locals, plans de mobilitat, traçabilitat de residus… També projectes de connectivitat i digitalització, de millora de la seguretat i la resiliència dels polígons així com la gestió mancomunada de serveis com la compra agregada d’energia, gas, aigua…

Per això, diu Rosa Vilarrubias, amb la constitució de l’APEU dels polígons Riera de Castellolí i Pla de Rigat es poden assolir alguns avantatges importants com un millor posicionament territorial, l’optimització de costos, i l’accés a subvencions per desenvolupar projectes col·laboratius.

Entre les seves principals característiques de les APEU és que el projecte ha d’estar consensuat entre l’administració local i el mateix teixit empresarial de l’àrea. Aquest projecte no es pot implementar sense el marc de col·laboració publicoprivat i sense l’aprovació d’una àmplia majoria del teixit empresarial/industrial de l’àrea.

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, destaca la importància d’aquesta primera fase de prospecció, anàlisi i identificació dels titulars del dret de possessió de les naus, parcel·les de serveis i parcel·les en construcció, perquè són clau en el procés de planificació i execució de les accions. És per això que s’ha convocat una reunió informativa el dijous 18 de gener, a les 12:00 h al Centre d’Innovació Anoia. Durant la sessió es vol oferir tota la informació i el procés de constitució d’una APEU, els beneficis que pot aportar als seus integrants així com el model de gestió i finançament del nou ens.

La implementació d’una APEU, explica Jordi Barón, requereix un procés de votació entre els agents implicats, és a dir tots els propietaris que formen part de l’àrea comercial urbana delimitada.

Les APEU, destaca el regidor, es caracteritzen per ser projectes planificats a 3 o 5 anys vista. Es tracta, doncs, de projectes que no donen peu a la improvisació sinó que requereixen una planificació estratègica durant aquest període.

Un cop es decideix quin és el Pla d’Actuació que es vol tirar endavant, cal l’aprovació del Ple Municipal per tirar-lo endavant.

Compartir