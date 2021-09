Vilanova i Mongats treballaran per millorar les condicions de les colònies de gats

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va signar el passat dijous un conveni de col·laboració amb l’entitat Mongats de Montbui amb la voluntat de millorar les condicions de les colònies de gats del municipi així com les persones que col·laboren per alimentar els animals d’aquestes colònies.

La rúbrica ha anat a càrrec de l’alcaldessa Noemí Trucharte, que ha estat acompanyada de la regidora de Sanitat, Carlota Silva, i de la presidenta de Montgats, Manuela Álvarez.

A Vilanova del Camí existeixen cinc colònies de gats que són ateses per diferents persones col·laboradores que s’ocupen de l’alimentació dels animals però també del correcte estat dels espais.

El conveni signat amb Mongats té com a objectiu la dignificació dels espais dedicats a les colònies de gats i millorar la qualitat de vida dels animals que hi viuen així com reduir les molèsties produïdes per les colònies de gats provocades pels orins, vocalitzacions durant el període de zel, baralles, etc.

En el marc d’aquest acord, l’Ajuntament de Vilanova del Camí s’ha compromès a aportar en concepte de subvenció directa la quantitat de dos mil euros.