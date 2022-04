Vilanova estrena la seva primera illa verda al barri de La Lluna

Aquesta setmana s’ha acabat una altra de les actuacions emmarcades en el projecte Vilanova Natura, l’illa verda del barri La Lluna. Un projecte en el qual hi han treballat conjuntament les brigades de jardineria i obres i que ha transformat un espai degradat del municipi.

Amb aquesta actuació s’ha dignificat la zona i s’ha fet una neteja considerable de l’espai on s’hi havia acumulat tota mena de residus: papers, plàstics i restes de runa entre altres.

Les brigades hi han fet un carril de servei per poder entrar amb maquinària i fer la poda dels arbres de manera senzilla i també han creat un accés amb escales perquè el veïnat hi pugui transitar sense perill. Així mateix, s’ha arranjat també l’espai que hi ha al costat de la parada del bus, que ha quedat molt espaiós; s’ha netejat la vorera i s’ha col·locat una tanca, per separar la zona verda de la zona de pas.

Aquesta tanca s’ha recuperat de l’antiga plaça Picasso i encara manca donar-li una mà de pintura. També queda pendent la senyalització que identificarà la zona com a illa verda i les seves normes d’ús.

Des de la brigada de jardineria destaquen que aquesta illa acollirà diferents espècies noves per observar la seva evolució i l’adaptació al terreny.