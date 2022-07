Vilanova estrena la segona illa verda del municipi al carrer dels Ducs

La brigada municipal de Vilanova del Camí ha acabat els treballs d’obra i jardineria de la segona illa verda del municipi, ubicada al carrer dels Ducs, al final del barri de Santa Llúcia. Aquest nou espai servirà per a monitorar noves espècies vegetals i observar la seva adaptabilitat.

Les dues illes verdes que hi ha al municipi, la primera va ser la del carrer Alba i ara aquesta del carrer dels Ducs, s’han creat en solars en desús. El seu objectiu és doble: per una banda, dignifiquen un espai malmès i degradat i, de l’altra, serveixen com a banc de proves d’arbres i arbustos així com altres espècies vegetals. Es demana no entrar a l’illa amb animals de companyia per a garantir la conservació de les espècies.

És per aquest motiu, expliquen des de Jardineria, que no ens hem d’estranyar si veiem en algun moment algun arbre mort o en mal estat, ja que estan provant noves espècies i comprovant si s’adapten a les característiques del terreny i a la climatologia. Una vegada superat aquest procés, aquelles espècies que millor s’hagin adaptat es podran anar incorporant en altres espais de la ciutat com parcs, places o voreres.

L’illa verda 2, com es coneix tècnicament a aquest espai, ja està acabada tot i que des de brigada tenen previst millorar el passadís que dona als habitatges. Hauran d’esperar, però, a què la companyia telefònica retiri l’armari de connexions que hi ha al mig d’aquest camí.