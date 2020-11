Vilanova engega el concurs per a trobar la millor decoració nadalenca

Vilanova del Camí convoca el Concurs de decoració i il·luminació nadalenca 2020. Com l’any passat, hi haurà doble categoria: per als aparadors comercials i per als particulars, però el premi serà de 400 € en ambdós casos.

Al certamen hi poden participar tots els establiments i comerços locals, així com els particulars o les associacions de veïns, comunitats, entitats i altres col·lectiu veïnals.

Cal tenir en compte que els elements decoratius o d’il·luminació s’han de subjectar correctament per evitar ensurts o accidents. A més, no es poden treure al carrer elements voluminosos o pesats que puguin resultar perillosos.

En el cas de finestres i balcons, el Jurat valorarà únicament el que sigui visible des del carrer. I si la decoració inclou il·luminació s’haurà d’encendre entre els dies 10 i 16 de desembre perquè el jurat la pugui valorar. Es valorarà l’estètica, la dificultat en la decoració, l’originalitat, així com els materials utilitzats: que siguin sostenibles o eficients energèticament.

Per participar-hi, us podeu inscriure en la web municipal, on també trobareu les bases del concurs i un formulari. Hi ha temps fins el dia 10 de desembre. El Jurat emetrà el veredicte el dia 17 de desembre i els premis es lliuraran l’endemà, 18 de desembre.