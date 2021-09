Vilanova enceta dijous la seva Festa Major amb molta banda sonora

La Festa Major de Vilanova del Camí arrencarà dijous, amb una doble sessió de “Cinema a la fresca”, en dues ubicacions diferents: el passatge Maria Aurèlia Capmany, que acollirà la projecció de la pel·lícula d’animació “Soul”, i l’Escola Pompeu Fabra, amb la comèdia “Padre no hay más que uno 2”.

Divendres es faran els actes oficials de proclamació de pubilles i hereus, a la plaça Castells, i a continuació, a la plaça del Mercat -molt més espaiosa- el pregó a càrrec de La Séptima Trastada i els versots amb els Diables Els Cabrons.

El primer plat fort de concerts començarà el mateix divendres, entre la plaça del Mercat, on actuarà La Séptima Trastada, a la mateixa hora que es farà el concert tribut de Fito i Fitipaldis (al pati de l’Escola Joan Maragall) i el concert d’Embarraca’t -a costat del CAP- amb Hotel Cochambre. Totes tres propostes, a les deu de la nit.

L’endemà dissabte, destaca també la nit de concerts. A la plaça del Mercat actuarà la mítica banda dels 80 Tennesse, amb temes inoblidables com “Te vi correr”, “Llueve en mi corazón” o “Siempre lucharé por tu amor”, juntament amb una altra grup icona: La Guàrdia, entre la nostàlgia de temes com “El Mundo tras el cristal”, “Cuando brille el sol”, “Mil calles llevan hacia ti”… i altres més actuals dels àlbums “Buena gente” o “Por la cara”.

A la mateixa hora (les deu de la nit) la plaça Puigandela, al PMUr3, acollirà el tribut a Mecano “Héroes de la Antártida”. A més, a l’Escola Joan Maragall hi haurà un concert amb l’orquestra La Chatta, i a l’Embarraca’t coincidirà també a les deu de la nit, el segon concert de Festa Major de La Séptima Trastada.

Entre altres actes, dissabte al migdia destaca la Plaza Flamenca a càrrec de la Penya Bética i Artístic (a la plaça del Mercat), i l’espectacle de Batucada de la mà de l’Associació Cultural Camp del Rei (a la plaça Picasso).

Durant el cap de setmana tampoc no hi faltaran els actes infantils. Concretament pels més petits, caldrà reservar entrada per l’espectacle Pinocchio, una versió del mític conte infantil adaptada al segle XXI, tot i que es preveuen altres actes sense reserva, dissabte al matí, la tarda de diumenge i també la matinal de dilluns, últim dia de festa.

Exposició de cartells, programes i altres documents curiosos i inèdits de la Festa Major de 1923 a 1975

El Casal de la Gent Gran acollirà del 3 al 6 de setembre l’exposició ‘Vilanova era (és) una festa!’. La mostra, que ha preparat Cultura de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, recull alguns dels cartells de la Festa Major del municipi de 1923 fins a 1975 i altres documents curiosos i inèdits com programes, carnets de socis, o anuncis.

L’exposició inclou 10 plafons que ens conviden a fer un recorregut que comença a la dècada dels anys 20 i arriba fins al final de la dictadura, l’any 75. La mostra incorpora una selecció de materials curiosos sobre la història del municipi, els seus costums i les seves tradicions.

Des de Cultura asseguren que “és interessant veure l’evolució de la cartelleria que s’ha anat adaptant a les tendències de cada moment. Mentre que els cartells dels anys 20 mostren una imatge noucentista exquisida, els dels anys 30 són més racionalistes i arribant als 60, hi ha una explosió de color, amb fortes reminiscències pop”.

Gràcies a la cartelleria i els programes de Festa Major que s’han trobat, tant en l’arxiu municipal com en els arxius privats de J.F.G. i de l’Agrupació Cultural i Recreativa, es pot deduir com era Vilanova del Camí en cada època.

Vilanova disposarà d’un ‘punt lila’ per sensibilitzar, prevenir i actuar contra el sexisme en espais públics durant la Festa Major

Com en altres edicions, Vilanova del Camí disposarà d’un Punt Lila, el divendres i el dissabte de Festa Major a la zona de l’Embarraca’t. Els punts lila són carpes, cedides per la Diputació de Barcelona, destinades a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les actituds masclistes i comportaments sexistes que es produeixin en espais públics.

El Punt Lila funcionarà de 20:30 a 00:30 h i es podrà contactar presencialment o bé per telèfon, trucant al 638 425 284, durant l’horari indicat. Un equip de professionals de Dones amb Empenta, amb el suport de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, seran les encarregades d’atendre les consultes a la carpa, però també disposaran d’un espai al centre cívic al barri de La Pau per poder atendre, en un entorn tranquil i de confiança, les persones que ho necessitin.

A la carpa del Punt Lila s’hi dispensarà el ‘kit del plaer’ que inclou un preservatiu i lubricant per poder gaudir d’una Festa Major sexualment segura. L’entitat Sida Studi ha donat a l’Ajuntament de Vilanova del Camí un miler de kits del plaer amb la voluntat de prevenir les malalties de transmissió sexual i els embarassos no planificats.

En cas de viure o veure una agressió masclista o sexual podeu buscar suport a les barres de les entitats, trucar a Emergències, al 112 o bé a la Policia Local, al 93 805 50 50.

Vilanova del Camí es torna a vestir de curt per celebrar la Festa Major

Les entitats esportives de Vilanova del Camí es preparen per encetar la temporada el pròxim 4 de setembre, aprofitant els tornejos de Festa Major. Esports ha programat dos caps de setmana consecutius, per donar cabuda a totes les activitats i a totes les modalitats.

El poliesportiu de Can Titó acollirà durant el primer cap de setmana els partits del Club Handbol Vilanova i del Vilanova del Camí Bàsquet Club Endavant mentre que a les pistes de tennis Can Titó es disputarà el tradicional Trofeu de Festa Major amb el Club Tennis Vilanova.

Les pistes de petanca del barri La Pau també acolliran els tradicionals tornejos. El dissabte 4 de setembre es disputarà el Torneig del Club Petanca Vilanova metre que el dissabte 11 de setembre, serà el torn del Club Petanca Santa Lucía que convoca el 26è torneig obert de petanca.

Pel que fa al tennis taula, celebraran els seus campionats el cap de setmana del 4 i 5 de setembre. El dissabte es disputarà el campionat individual i l’endemà diumenge, el quadrangular de tennis per equips amb la participació del CTT Montbui, CTT La Torre de Claramunt, CTT Collbató i CTT Vilanova del Camí.

La Colla Excursionista recupera la caminada nocturna memorial Josep Mateu

La Colla Excursionista recupera aquest any la caminada nocturna memorial Josep Mateu. Un acte tradicional i lligat a l’inici de la Festa Major del municipi que l’any passat no es va poder celebrar a causa de la situació sanitària derivada de la Covid. La caminada, d’uns 10 quilòmetres, és assequible i apta per a tothom i sortirà a les 21:00 h del Restaurant Nou.

Les persones que vulguin participar hauran de portar un paper amb el nom i cognoms i DNI per fer la reserva prèvia. També caldrà omplir el certificat d’autoresponsabilitat.

L’organització, que seguirà escrupolosament les normes Procicat, demana que no es portin gossos a la caminada nocturna i aconsellen portar lots.

Està previst que l’activitat duri una hora i mitja aproximadament.

100 anys de futbol a Vilanova del Camí

El plat fort de la festa serà el futbol, que aquest any i pel que s’ha pogut saber a través del full informatiu “L’igualadí” publicat el 10 de setembre de 1921, fa -com a mínim- 100 anys que juga el Trofeu de Festa Major. Aquell 4 de setembre va ser el Vilanoveta, -tal com també s’anomenava el municipi de Vilanova del Camí- l’equip que va disputar-lo.

Al full informatiu que editava el portaveu del Partit Republicà d’Igualada i el seu districte, es pot llegir: “Va ser un interessant partit de futbol entre els primers equips de la localitat i el Germanor d’Igualada, guanyant els de Vilanoveta per 2 goals a 0”

Cent anys després, aquest 4 de setembre, es disputaran els partits de Festa Major del CE Anoia, la UD San Roque i el CF La Paz que s’enfrontarà a l’UE Tous. El CF Vilanova i la Peña Bética que jugaran un partit d’homenatge a José Gómez.

Diumenge 5 continuaran els partits del CE Anoia base al matí, i a la tarda, disputaran el trofeu Festa Major l’amateur masculí davant el Segur Atlètic i, el femení, contra el CF Subirats.

Finalment dilluns de Festa Major, es jugarà el Trofeu memorial Dr. Longarón que enfrontarà el CF Vilanova i la UE Montserrat.

Els actes esportius de Festa Major es clouran l’11 i 12 de setembre amb els partits dels equips base del CE Anoia.

El Trofeu de Festa Major de Futbol Sala també es disputarà el cap de setmana de l’11 i 12 de setembre. Dissabte 11, de 9:45 a 12:30 h tindran lloc els partits dels equips base.