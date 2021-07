Vilanova destina 10.000 euros a ajuts per a persones celíaques

Aquesta setmana s’ha obert la convocatòria d’ajuts per a les famílies de Vilanova amb persones afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten. Els ajuts tenen l’objectiu de contribuir a pal·liar el sobrecost que suposen els aliments sense gluten.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Vilanova del Camí fins a l’11 d’agost de 2021

El tràmit de sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, fent servir la instància genèrica i adjuntant la documentació que es requereix.

Vilanova del Camí va ser un dels primers municipis a l’Anoia a establir aquestes ajudes municipals a la celiaquia que es van començar a lliurar l’any 2016. Enguany s’ha tornat a habilitar una partida de 10.000 € per ajudar a les persones afectades.

Dieta sense gluten que encareix la cistella de la compra

Com assenyalen des de l’Associació Celíacs de Catalunya “ara per ara, l’únic tractament per a la malaltia celíaca és seguir la dieta sense gluten de forma estricta i sense transgressions durant a tota la vida”. Actualment un 7% de la població ha de seguir aquesta dieta per prescripció mèdica d’un especialista. En els darrers anys, la indústria alimentària ha millorat l’oferta de productes sense gluten específics, ja que ha detectat aquesta necessitat. “No obstant això, els preus dels productes específics sense gluten són un 331% més cars que els productes que no contenen aquesta proteïna”, afirmen des de l’associació, el que equival a pagar, com a mínim, per persona uns 910€ més anuals en la cistella de la compra.