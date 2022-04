Vilanova del Camí es concentra per rebutjar l’homicidi d’una veïna agredida per la seva parella

Vilanova del Camí ha celebrat aquest dissabte al migdia cinc minuts de silenci per condemnar la mort d’una veïna que la matinada de divendres va ser agredida per un home, que era la seva parella sentimental. La plaça del Castell, davant l’ajuntament, ha quedat petita per encabir les més de 200 persones que han participat a la concentració. A l’acte han assistit representants institucionals de l’Ajuntament, de la Generalitat i de la resta de la comarca, també familiars i amics de la víctima, així com nombrosos veïns que han mostrat la seva repulsa vers el succés. El municipi ha decretat un dia de dol oficial. La parella de la víctima està detinguda per un presumpte delicte d’homicidi.

L’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha expressat el “ferm rebuig” del municipi cap a aquest feminicidi. Visiblement emocionada, ha fet una crida a tota la societat a “denunciar qualsevol actitud que sembla inofensiva i no ho és” i ha asseverat que Vilanova “lluitarà per donar suport a totes les famílies víctimes de la violència masclista”. “Treballarem per erradicar-ho”, ha recalcat.

Al seu torn, la secretària de Feminismes del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Montse Pineda, ha traslladat el “dolor i ràbia” des del Govern davant el succés de Vilanova. Pineda ha assenyalat la violència masclista com “la xacra més important que hi ha a Catalunya”, i l’ha atribuït a “un producte directe del patriarcat”.

“Demanem amb rotunditat que no es normalitzi”, ha emfatitzat, tot demanant “trencar” el silenci vers qualsevol situació violenta. Pineda ha recordat la xarxa de punts d’atenció i informació a les víctimes que la Generalitat té estesa a tots els municipis, així com el telèfon 900 900 120. En aquest número, que no deixa rastre de la trucada, ha recordat que les víctimes poden rebre suport emocional i jurídic, mentre que el seu entorn pot denunciar situacions de risc.

Pineda ha fet una crida a tothom per actuar amb “responsabilitat” davant qualsevol conducta violenta, i ha refermat la importància d’acompanyar les víctimes “sense judicis de valor”. Des del Departament d’Igualtat i Feminismes han garantit el suport a l’entorn familiar de la víctima de Vilanova del Camí, amb l’activació dels protocols habituals en aquestes situacions.

Detingut per homicidi

Els fets van ocórrer la matinada de dijous a divendres. Poc després de les 3.30 h, la Policia Local de Vilanova rebia un avís per l’agressió d’un home cap a la seva parella en un pis del municipi. Els agents van detenir l’agressor, de 42 anys, per un delicte de violència masclista, mentre la víctima va ser traslladada en estat molt greu a un centre hospitalari.

Hores després, la dona moria a conseqüència de la gravetat de les ferides. Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació i l’home va passar a estar detingut per un presumpte homicidi. Familiars de la víctima han assegurat aquest dissabte que l’home havia clavat una pallissa a la dona. La investigació és a l’espera de l’autòpsia per determinar les causes exactes de la mort.

Segons fonts properes a la investigació, la víctima no havia presentat cap denúncia prèvia contra el seu agressor. La causa està sota secret de sumari.