Vilanova del Camí emetrà per Instagram la recepció oficial dels Reis Mags

La situació sanitària ha obligat a l’Ajuntament a suspendre la recepció oficial als Reis Mags a la plaça del Mercat com s’ha fet sempre. S’imposa la seguretat de tots i totes, en uns moments d’extrema complexitat i per això, la recepció es farà a porta tancada, tot i que es podrà seguir en directe per Instagram i posteriorment també per la resta de les xarxes socials de l’Ajuntament i de Comunicació. L’acte està previst que comenci a les 17:15 h.

La regidora Eva Vadillo, que actuarà com alcaldessa accidental serà l’encarregada de donar la benvinguda als Reis Mags mentre que l’Oliver Izquierdo Salazar, el nen que va guanyar el concurs de dibuix, “Pintem el Nadal”, serà l’encarregat de lliurar als Reis la clau màgica que obre totes les portes del municipi i assegurar així que tots els nens i nenes de Vilanova del Camí tinguin les seves joguines la nit de Reis.

Els patges reials lliuraran els regals als infants a la porta de casa

La Festa de Reis d’aquest any s’ha vist afectada novament per la pandèmia i les normatives COVID dictades per Salut. L’Agrupació Cultural i Recreativa, encarregada d’ajudar a Ses Majestats a fer arribar els regals a totes les llars del municipi, informa que aquest any, els paquets s’entregaran a la porta de casa, sense entrar a les porteries, ni als magatzems.

Els emissaris reials trucaran als timbres de les cases perquè els infants baixin al carrer a recollir els seus regals. És una manera segura que evitarà posar en risc els patges, les famílies i sobretot els nens i nenes, que són els veritables protagonistes de la festa.

Pel que fa a la Cavalcada de Reis, seguirà el mateix recorregut dels últims anys. Aquesta vegada, però, per evitar aglomeracions no es faran les parades de la plaça del Mercat ni del carrer Migdia. Des de l’Agrupació també demanen que la gent es reparteixi pels carrers i eviti aglomeracions.

Des de l’entitat també recorden que al principi del recorregut, del Carrer Sant Lluís al Carrer Lleida, no hi haurà música perquè els nens i nenes amb necessitats especials, puguin gaudir amb totes les garanties de la cavalcada.

Els patges portaran en tot moment la mascareta.