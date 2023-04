Vilanova contracta el subministrament per al Banc de La Teca

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha tret a licitació el contracte per al subministrament de productes d’alimentació i higiene bàsica per al Banc de La Teca. El contracte és per a dos anys, prorrogable a dos més, i el seu valor estimat és de 53.251 €. El termini per a presentar propostes finalitza el 18 d’abril.

Aquesta iniciativa té com a objectiu satisfer les necessitats bàsiques d’aquelles persones que tenen dificultats per fer-ho per elles mateixes. La funció del Banc de la Teca és ajudar a les persones i famílies del municipi que es troben en situació de risc social i vulnerabilitat econòmica.

El contracte inclou les despeses pel subministrament dels aliments i els productes d’higiene com detergent per a la roba, rentaplats, lleixiu o gel de dutxa, el seu transport i el lliurament a l’interior del Rovy, seu del Banc de la Teca.

El document també estableix algunes condicions específiques com que els vehicles portin els dispositius necessaris que evitin la contaminació dels productes o la seva alteració durant el transport, tenint en compte la duració i les condicions d’aquesta. El transport es realitzarà assegurant que els productes estan protegits de l’acció de la llum solar i de les temperatures extremes

Trobareu tota la informació d’aquest contracte al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vilanova del Camí. El termini per a la presentació de propostes finalitza el 18 d’abril.

El Banc de la Teca

El Banc de la Teca és un programa d’àmbit municipal, on la seva finalitat és donar suport alimentari a les persones i a les famílies del municipi de Vilanova del Camí que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica. El Programa es promou des de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

L’activitat principal del Programa Municipal és oferir una prestació de caràcter material, en forma de lot d’aliments, amb caràcter periòdic durant un termini màxim de tres mesos, renovable, i amb un lliurament cada dues setmanes.