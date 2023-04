Vilanova condemna les pintades aparegudes a la façana de l’institut

El consistori de Vilanova del Camí condemna enèrgicament les pintades aparegudes la matinada del 22 d’abril a la façana de l’institut vilanoví, Pla de les Moreres, que atempten contra l’honor i la integritat de l’actual director del centre, Pep Martí.

El consistori ha fet un comunicat a les seves xarxes socials on anuncia clarament no accepten aquesta conducta. “No es poden tolerar aquest tipus de pintades i és per aquest motiu que els 17 regidors i regidores del municipi condemnen i lamenten aquesta acció contra un director, en la nit de la Festa de l’Educació, que executa una tasca impecable al capdavant de l’Institut Pla de les Moreres.”