Vilanova comença a celebrar la seva Festa Major aquest dijous

Vilanova celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major. A banda dels actes més destacats, que ja fa dies s’han començat a difondre a les xarxes socials municipals, el programa festiu està farcit d’activitats per a totes les edats. Algunes cites són ja clàssiques i fa anys que tenen el seu espai assignat al programa, com per exemple el primer dia oficial d’inauguració, que serà divendres.

La sala de plens de l’Ajuntament acollirà la proclamació de les pubilles i hereus, tot just abans del pregó de Festa Major, a la plaça Castell, que enguany tindrà novament un pregoner local: el cantant vilanoví Carlos Gómez. I a continuació, serà la Colla de Diables Els Cabrons de Vilanova del Camí l’encarregada de portar la gresca fins a la plaça del Mercat, amb la primera cercavila de la festa i amb l’espectacle dels Versots.

Tanmateix, cal dir que ja fa uns quants anys que el programa s’enceta dijous al vespre amb una proposta de cinema a la fresca. En aquesta edició, la projecció prevista és la comèdia “A todo tren”, dirigida i interpretada per Santiago Segura.

Els actes que s’han guanyat la fidelitat del públic vilanoví també tornen dissabte, a la tarda, amb el taller de percussió i l’espectacle Brincadeira, a càrrec de l’Associació Cultural Camp del Rei; la ballada de sardanes amb l’Associació Sardanista de Vilanova del Camí; la botifarrada popular de l’Agrupació Cultural i Recreativa Vilanova del Camí i el correfoc infantil. Tot plegat, per viure una tarda ben intensa, just abans del gran concert de Festa Major amb Demarco.

Diumenge, un altre dels plats forts que congrega sobretot al públic més familiar és la matinal d’actes tradicionals que s’enceta amb la cercavila encapçalada per la colla de Geganters i Grallers de Vilanova del Camí, acompanyats d’altres colles amigues. I després, l’Ofici de Festa Major, la representació de la Dansa de Vilanova, el Vermut Popular i la Diada Castellera que posa el colofó amb l’actuació dels Moixiganguers d’Igualada a un matí ja clàssic i esperat.

Novetats

Però encara que el programa compleix amb cites ineludibles, no és menys cert que la regidoria de Festes aposta cada any per incorporar novetats. Així, per exemple, dissabte al matí la matinal aquàtica a l’Escola Pompeu Fabra, es veurà complementada amb una altra proposta al carrer Frai Juníper Serra, per als més atrevits amb una Pista Xtremrace, un circuit de 90 m de diversió per salvar diferents obstacles.

Altres, arriben de la mà de les entitats locals, com és el cas de les sevillanes i rebujitos que l’escola Artístic i la Peña Bética oferiran dissabte, a les 13 h a la plaça del Mercat.

La tarda de diumenge, ens proposa enguany un Karaoke infantil a la plaça Picasso, un Bingo Popular a la plaça del Mercat, seguit d’un ball de tarda amb l’Orquestra Premium Quartet, i un concert acústic amb Carlos Gómez a Can Muscons. Propostes que de segur, satisfaran un públic divers.

I tot plegat és només un tastet, perquè són moltes més les propostes que ja hem anat destacant, a les quals cal afegir també un ampli calendari esportiu que mai falla, de la mà de les entitats i clubs locals, amb algunes cites també emblemàtiques com el Trofeu Dr Longarón, els Trofeus Festa Major de futbol, futbol sala, handbol, bàsquet, petanca, tennis i tennis taula, o la Caminada Nocturna.