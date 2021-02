Vilanova celebra Carnaval amb dos reis i concurs de carrers

Vilanova del Camí va celebrar aquest dissabte el Carnaval, tot i que sense sortir de casa. Carrers i balcons van lluir decoracions ben originals, creatives i molt acolorides per ambientar la visita de dos Reis Carnestoltes, que van passejar-se per tot el municipi amb els seus originals vehicles. Durant el recorregut, que va allargar-se unes hores, no hi fa faltar ni la música ni el pregó poca-solta del Rei Carnestoltes.

Els veïns i veïnes de Vilanova del Camí van rebre amb entusiasme els monarques poca-vergonyes i alguns no van dubtar a marcar-se uns passos de ball des del balcó o des de la porta de casa i tampoc van faltar aplaudiments, rialles i salutacions.

Comença el concurs popular per escollir els guanyadors

Una dotzena de carrers s’han decorat amb molta gràcia i originalitat per participar al concurs de Carrestoltes. Al·legories als contes clàssics, pel·lícules i fins i tot al circ no han faltat en aquest Carnaval que ha incorporat també temes com els dracs màgics, els jardins o el menjar del futur.

A nivell particular també hi ha hagut una desena de participants que han fet gala de la seva creativitat i enginy per engalanar finestres, portes i balcons.

I en la categoria d’escoles, hi han participat les llars El Molinet i La Baldufa, i l’Institut Pla de les Moreres que ha omplert la tanca del centre de superherois i superheroïnes.

A partir d’aquest dilluns s’obre un procés de votació al web municipal vilanovadelcami.cat per escollir les tres millors decoracions carnavalesques, una per a cada categoria: carrers, individuals i escoles.

El procés de votació estarà obert fins diumenge 28 de febrer. Dilluns, 1 de març, es farà públic el resultat i s’anunciaran els guanyadors, que rebran un premi de 700, 500 i 300 €, respectivament. La categoria individual té un únic premi de 200 € i la categoria reservada als centres d’ensenyament estableix tres premis de 300, 200 i 100 euros.