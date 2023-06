Vilanova busca candidats per fer d’hereus

Aquesta és l’última setmana per presentar-se a la convocatòria d’on sortiran els infants i joves ambaixadors locals per a la Festa Major de Vilanova del Camí 2023. La regidoria de Cultura ha rebut ja diverses sol·licituds, sobretot dels més petits, per fer de pubilletes i hereuets. També algunes de pubilles, però falten candidats per fer d’hereus.

Des de l’Ajuntament recorden que la convocatòria està oberta a joves d’entre 13 a 18 anys, empadronats al municipi i disposats a representar-lo en diferents actes i festivitats. En canvi, els més petits, l’hereuet i la pubilleta, han de tenir entre 5 i 12 anys.

Les persones interessades a participar d’aquesta convocatòria han d’omplir el full d’inscripció i després l’han d’enviar al mail de cultura (cultura@vilanovadelcami.cat) o al WhatsApp de Cultura 659 747 889.

El termini per presentar sol·licituds finalitza aquest divendres. Després, la regidoria farà el sorteig que decidirà els representants definitius.