Vilanova adapta la Sant Silvestre i la pujada als Dipòsits en “El Sant Dipòsit”

Des d’Esports Vilanova del Camí han aguditzar l’enginy i han fusionat dues de les

curses amb més solera, la Sant Silvestre i la Pujada als Dipòsits, en una sola

activitat “El Sant Dipòsit” adaptada a la nova situació sanitària. La proposta esportiva

es podrà fer del 22 de desembre al 10 de gener, en diferents formats, corrent o

caminant.

El Sant Dipòsit és un proposta esportiva de lleure individual o familiar, d’àmbit local i

comarcal dissenyada i adaptada a la nova situació sanitària a causa de la covid-19.

Des d’Esports expliquen que substituirà la propera edició de la Cursa Sant Silvestre i

de la Pujada als Dipòsits que No es poden dur a terme amb l’antic format.

L’activitat es podrà desenvolupar corrent o caminant; pel recorregut curt o llarg; de

forma individual, familiar, o bé en petits grups de màxim 6 persones, respectant la

normativa i les restriccions de Salut.

La cursa es podrà fer els dies 22, 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 4, 7, 8, 9 i 10

de gener de 2021. L’horari per fer-la és lliure, per evitar aglomeracions, tit i que es

recoman que sigui de 9:30 a 12:00 h i de 15:30 a 17:30 h.

Les persones que vulguin fer-la de forma competitiva haurà de descarregar-se l’APP

Strava, on es podran trobar els dos recorreguts.

Per qualsevol modalitat, el punt de sortida serà l’exterior de la zona esportiva Can

Titó. Trobareu el punt marcat.

El recorregut curt i directe és de 2,2 km; i el llarg, que passa per Can Bernades, és

de 4,6 km.

Els dies 24 i 31 de desembre i el 10 de gener al matí, hi ha previst realitzar una

foguera commemorativa a l’esplanada del dipòsit. En arribar trobareu la carpa

Jocnet amb un punt d’aigua per l’arribada dels participants. El punt estarà actiu tots

els dies de 9:30-12h i de 15:30 a 17:30h, i els dies 24 i 31 de desembre i 10 de

gener, la carpa només hi serà al matí.

Una altra novetat d’aquesta cursa és que els participants podran esmorzar o berenar

la dipòsit per 1€. Caldrà que l’encarreguin prèviament en qualsevol dels establiments adherits a la prova i el passin a recollir a l’hora acordada, mostrant el

justificant d’inscripció.

Les inscripcions al Sant Dipòsit ja estan obertes al web municipal

www.vilanovadelcami.cat.

Per a més informació podeu contactar amb Esports, al 93 805 4411 extensió 1, o

per correu electrònic esports@vilanovadelcami.cat

Compartir