Vilanova acollirà un meetup de WordPress organitzat per dos anoiencs

Els vilanovins Raül Bocache i Daniel Rodríguez, membres de la comunitat WordPress Meetup Igualada, han posat en marxa un esdeveniment innovador. Es tracta de les meetup, una trobada organitzada que fan una vegada al mes, habitualment els divendres de 19:00 a 21:00 h, al Centre d’Innovació Anoia, amb l’objectiu de compartir i intercanviar coneixements i experiències de WordPress.

Són trobades obertes i gratuïtes en les quals es pot participar independent del nivell o dels coneixements previs que es puguin tenir de WordPress. És més, un dels objectius de Raül Bocache i Daniel Rodríguez és captar l’interès dels més joves, una generació molt tecnològica que té moltes oportunitats en el món del disseny i la creació de pàgines i continguts web.

WordPress és un programari open source, és a dir, de codi obert i en aquestes meetup o trobades, es comparteixen coneixements relacionats amb disseny i desenvolupament de pàgines web. També es proporcionen recursos provats per professionals com plugins, temes… I es promou el networking, és a dir, les relacions tant personals com comercials. Per aquest motiu, totes les reunions acaben amb un petit berenar-sopar amb pizza i beguda que patrocina Siteground, una empresa d’allotjament web (hosting) que ofereix una àmplia gamma de serveis d’allotjament per a llocs web i aplicacions en línia.

Raül Bocache explica que el 40% de les pàgines web del món es construeixen a partir de WordPress i, per tant, hi ha una àmplia oferta de recursos i eines, algunes de pagament i altres gratuïtes. Molts dissenyadors o creadors inicials, destaca Bocache, utilitzen els recursos més populars, però no sempre són els millors. Aquestes Meetup també són interessants perquè poden compartir amb altres usuaris, eines i recursos ja provats, perquè puguin triar aquells que siguin més adequats a cada projecte.

Dani Rodríguez serà ponent a la WordCamp Madrid

El 4 i 5 de novembre se celebrarà la WordCamp Madrid, l’esdeveniment WordPress més gran de l’any a Espanya. Durant dos dies hi haurà conferències i tallers amb els millors professionals del sector; tecnologia i innovació en un entorn obert i enriquidor. I un dels ponents d’aquest esdeveniment serà Daniel Rodríguez que participarà amb una conferència sobre “custom post type” que a WordPress és una manera de crear i gestionar tipus de contingut personalitzats adaptats a les necessitats i objectius específics del lloc web.

Calendari de trobades

Les pròximes meetups estan programades per al 20 d’octubre de 19:00 a 21:00 h. En aquest cas, el tema de la trobada serà el posicionament SEO a Google i anirà a càrrec de Carlos Ordoñez, Màrqueting analista i consultor SEO.

En aquesta sessió, oferiran eines i recursos per optimitzar un lloc web a WordPress per millorar la seva visibilitat als resultats de cerca de Google. Es mostraran tècniques essencials de SEO, des de l’elecció de paraules clau fins a l’optimització del contingut i l’estructura del lloc.

La següent meetup tindrà lloc el 17 de novembre i en aquest oferirà idees i eines per iniciar un negoci en línia amb WordPress. El ponent serà, en aquest cas, Daniel Rodríguez, dissenyador i desenvolupador WordPress, que proporcionarà informació essencial i estratègies pràctiques per donar vida a una idea de negoci a la web.

I la darrera meetup de l’any se celebrarà el 15 de desembre i se centrarà novament en el control del SEO, a partir de la versió gratuïta de l’extensió The SEO Framework.

El ponent d’aquesta meetup serà Raül Bocache, dissenyador i desenvolupador WordPress i PHP que mostrarà algunes de les funcions d’aquesta extensió que inclou, per exemple, la generació automàtica de metadades, la creació de mapes del lloc XML i la possibilitat d’afegir-hi redireccions 301. A més, ofereix opcions d’integració amb altres eines, millorant així l’experiència de l’usuari.

Si voleu participar en les meetup només cal fer una inscripció a https://wpigualada.com