De Viena a la Brufaganya: el quartet de saxos Kebyart torna a casa

Demà dissabte 13 de setembre a les 21:30 h, el Santuari de Sant Magí de la Brufaganya acollirà el concert de cloenda de les Nits Musicals de la Brufaganya 2025, protagonitzat pel quartet de saxos Kebyart, una de les formacions catalanes amb més projecció internacional. Aquest concert posarà punt final a l’edició d’enguany i donarà pas a la celebració del 15è aniversari del Festival el 2026.
Una trajectòria internacional brillant
Des de la seva creació, Kebyart ha revolucionat l’escena clàssica portant el quartet de saxòfons a escenaris on mai abans havia sonat. Han actuat en sales tan prestigioses com el Concertgebouw d’Amsterdam, la Philharmonie de París, el Musikverein de Viena o l’Elbphilharmonie d’Hamburg, i han participat en festivals de referència com la Mozartwoche de Salzburg, el Rheingau Musik Festival, el Festival de Peralada o la Schubertíada de Vilabertran.
El 2021-22 van ser distingits com a ECHO Rising Stars, un reconeixement reservat als joves talents amb més projecció internacional. A més, han enregistrat amb el segell Linn Records, amb discos molt ben rebuts per la crítica com Lectures différentes (2022) i Traum der Jugend (2023).
Un programa captivador a la Brufaganya
El repertori que presentaran combina grans clàssics com Bach, Ravel, Schumann i Shostakovich, amb obres contemporànies escrites especialment per a ells, com els Capricci de Jörg Widmann o Debout, Maurice! de Joan Pérez-Villegas.
En un entorn únic com el Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, la força i la sensibilitat del quartet prometen una experiència musical de primer nivell per acomiadar aquesta edició i obrir camí cap a un 2026 molt especial: el 15è aniversari de les Nits Musicals de la Brufaganya.