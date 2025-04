Victòria de prestigi del Monbus CB Igualada davant del filial del Manresa

El primer equip masculí del CB Igualada es va acomiadar de Les Comes per aquesta temporada amb una gran victòria igualadina davant d’un Bàsquet Manresa, filial ACB i que és un dels aspirants a l’ascens, per 87-78.

Inici de partit amb uns manresans que buscaven sumar la màxima renda possible als primers minuts, imposant un ritme alt de joc i molt llançament exterior. 4-12 de parcial inicial que els igualadins aconseguirien contenir però no retallar fins a manca de 3 minuts per acabar el quart i amb un 11-20, gràcies a un parcial local de 6-4 per finalitzar els primers 10 minuts per 17-24.

El segon quart començava amb una màxima diferència visitant de 10 punts, 17-27. A partir d’aquí, els igualadins mostrarien la seva millor versió ofensiva i defensiva, empatant el partit 31-31 que enllaçarien amb un parcial que a manca de 3 minuts els situava 39-34. Durant aquest 3 minuts restants, els locals registrarien un nou parcial, aquesta vegada de 11-6 per tancar la primera part 11 punts per sobre, 51-40.

La tornada de vestidors no canviaria la dinàmica positiva de l’equip, que ampliaria la seva renda 58-43 als primers dos minuts de quart, diferència que els joves jugadors del Bages retallarien amb un parcial de 0-10 fins situar-se 58-53 a meitats del quart. Tot i així, l’ofici dels locals els permetria ampliar de nou la diferència als 11 punts per tancar el tercer quart, 71-60.

L’últim quart gaudiria d’un CB Igualada que de nou ampliava avantatges i que a manca de 5 minuts per finalitzar el partit guanyava 83-65. Una última embrenzida final dels manresans els permetia retallar diferències deixant el resultat final en 87-78.

El Club Bàsquet Igualada tancarà la temporada ja el dissabte 26 d’abril a la pista del CB Cuarte de Huerva de Saragossa, on es posarà punt i final a la temporada 2024/2025.