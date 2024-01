Victòria dels igualadins que els situa a la quarta posició de la lliga EBA

Publicitat

Parcials: 19-18, 18-26 (37-44), 22-12 (59-56), 17-24 (77-76).

Setzena jornada de la lliga EBA que va viure una nova victòria del CB Igualada davant un Club Joventut de Badalona ple de jugadors joves i talentosos. Aquesta victòria suposa la desena total i la cinquena consecutiva pels igualadins que actualment es troben en quarta posició a la classificació.

Inici de partit d’un CB Igualada que li costava imposar el reu ritme i que, tot i anotar els 4 primers punts del partit, ràpidament van rebre un parcial d’0-11 dels badalonesos. Els locals aconseguien igualar de nou el marcador 11-11 a falta de 3:44 per acabar el quart. A partir d’aquí intercanvi de cistelles que acaba amb resultat pels locals per la mínima, 19-18.

El segon quart seguiria amb aquesta tònica de petits avantatges per un equip o per l’altre, però seria amb el 30-30 al marcador i 3:37 per acabar el quart que la Penya aconseguiria un nou parcial a favor de 0-11 i que després ampliaria lleugerament gràcies a l’encert en el triple als tirs lliures. Finalment el igualadins retallarien diferències per anar al descans 37-44.

El tercer quart començava amb un CB Igualada concentrat i que als 3 minuts ja havia empatat el partit a 47 punts. A partir d’aquí partit igualat de nou, amb petits avantatges locals que els visitants anaven retallant per mantenir el partit igualat en tot moment i entrar a l’últim període amb tot per decidir i 59-56 al marcador.

L’últim quart veuria la mateixa dinàmica, petits avantatges d’un equip retallats per l’altre. L’alternança i igualtat era màxima, amb dos equips jugant idees simples, sense riscos i protegint la seva cistella i el rebot. A falta de 1:52 pel final del partit, 71-74 pels visitants, però el CBI anotaria pel 73-74. D’aquí passaríem a un 73-76 amb resposta dels locals, 75-76. El Joventut de Badalona fallaria el seu atac i el CBI anotaria sobre rebot ofensiu per posar-se 77-76 amb cistella de Marc Bernadí. Amb 9 segons al marcador i temps mort de la Penya, es jugaria per intentar guanyar, però quan el pivot rival estava sota cistella per anotar apareixeria Lluc Sala, que alçant-se fins el cel igualadí col·locaria un tap estratosfèric que donaria la victòria a l’equip de Víctor Belenguer.

Aquest proper dissabte 3 de febrer els Club Bàsquet Igualada es desplaça a Zaragoza per jugar contra el Cuarte de Huerva en un partit que suposarà certificar la quarta posició a la classificació per qui el guanyi.

